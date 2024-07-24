Trendyol 1. Lig'de fikstür çekildi

Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı.



Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, TFF yönetim kurulu üyesi Mecnun Otyakmaz ile Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.



Ligde 20 takımın mücadele edeceği 2024-2025 sezonu, 9 Ağustos'ta başlayıp 10 Mayıs 2025'te sona erecek.



İLK HAFTA PROGRAMI



Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK



Central Hospital Ümraniyespor-Çorum FK



MKE Ankaragücü-Şanlıurfaspor



İstanbulspor-Manisa FK



Fatih Karagümrük-Amed Sportif Faaliyetler



Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK



Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü



Kocaelispor-Gençlerbirliği



Adanaspor-Esenler Erokspor



Yeni Malatyaspor-Pendikspor