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Trendyol 1. Lig'de fikstür çekildi

Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Sezon, 9 Ağustos'ta başlayıp 10 Mayıs 2025'te sona erecek.

Trendyol 1. Lig'de fikstür çekildi

Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı.

Türkiye Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, TFF yönetim kurulu üyesi Mecnun Otyakmaz ile Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.

Ligde 20 takımın mücadele edeceği 2024-2025 sezonu, 9 Ağustos'ta başlayıp 10 Mayıs 2025'te sona erecek.

İLK HAFTA PROGRAMI

Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK

Central Hospital Ümraniyespor-Çorum FK

MKE Ankaragücü-Şanlıurfaspor

İstanbulspor-Manisa FK

Fatih Karagümrük-Amed Sportif Faaliyetler

Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK

Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü

Kocaelispor-Gençlerbirliği

Adanaspor-Esenler Erokspor

Yeni Malatyaspor-Pendikspor

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