Trendyol 1. Lig'de ilk 5 haftanın maç programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin 1, 2, 3, 4 ve 5. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:



1. HAFTA



11 Ağustos Cuma:



21.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)



12 Ağustos Cumartesi:



17.00 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe)



19.15 Bitexen Giresunspor-Bodrumspor (Çotanak Spor Kompleksi)



21.45 Kocaelispor-Manisa FK (Kocaeli)



13 Ağustos Pazar:



17.00 Tuzlaspor-Ahlatcı Çorum FK (Sancaktepe 15 Temmuz)



17.00 Gençlerbirliği-Ümraniyespor (Aktepe)



19.15 Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor (Stat açıklanmadı)



21.45 Göztepe-Sakaryaspor (Gürsel Aksel)



14 Ağustos Pazartesi:



21.00 Şanlıurfaspor-Altay (11 Nisan)



2. HAFTA



18 Ağustos Cuma:



21.00 Ahlatcı Çorum FK-Bitexen Giresunspor (Çorum Şehir)



19 Ağustos Cumartesi:



17.00 Bodrumspor-Erzurumspor FK (Bodrum İlçe)



19.15 Ümraniyespor-Göztepe (Ümraniye Belediyesi Şehir)



21.45 Adanaspor-Şanlıurfaspor (Yeni Adana)



20 Ağustos Pazar:



17.00 Teksüt Bandırma-Boluspor (Bandırma 17 Eylül)



17.00 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü (Mümin Özkasap)



19.15 Sakaryaspor-Gençlerbirliği (Yeni Sakarya Atatürk)



21.45 Altay-Tuzlaspor (Alsancak Mustafa Denizli)



21 Ağustos Pazartesi:



21.00 Eyüpspor-Kocaelispor (Eyüp)



3. HAFTA



25 Ağustos Cuma:



21.00 Erzurumspor FK-Manisa FK (Stat açıklanmadı)



26 Ağustos Cumartesi:



17.00 Tuzlaspor-Eyüpspor (Sancaktepe 15 Temmuz)



19.15 Gençlerbirliği-Bodrumspor (Eryaman)



19.15 Sakaryaspor-Ümraniyespor (Yeni Sakarya Atatürk)



21.45 Göztepe-Ahlatcı Çorum FK (Gürsel Aksel)



27 Ağustos Pazar:



17.00 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)



19.15 Boluspor-Şanlıurfaspor (Bolu Atatürk)



21.45 Kocaelispor-Altay (Kocaeli)



28 Ağustos Pazartesi:



21.00 Bitexen Giresunspor-Teksüt Bandırmaspor (Çotanak Spor Kompleksi)



4. HAFTA



1 Eylül Cuma:



21.00 Adanaspor-Kocaelispor (Yeni Adana)



2 Eylül Cumartesi:



17.00 Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)



17.00 Manisa FK-Tuzlaspor (Mümin Özkasap)



19.15 Boluspor-Ankara Keçiröngücü (Bolu Atatürk)



21.45 Eyüpspor-Bitexen Giresunspor (Eyüp)



3 Eylül Pazar:



17.00 Bodrumspor-Ümraniyespor (Bodrum İlçe)



19.15 Ahlatcı Çorum FK-Gençlerbirliği (Çorum Şehir)



21.45 Şanlıurfaspor-Erzurumspor FK (11 Nisan)



21.45 Altay-Göztepe (Alsancak Mustafa Denizli)



5. HAFTA



16 Eylül Cumartesi:



16.00 Ankara Keçiörengücü-Şanlıurfaspor (Aktepe)



16.00 Erzurumspor FK-Altay (Stat açıklanmadı)



19.00 Ümraniyespor-Ahlatcı Çorum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)



19.00 Kocaelispor-Boluspor (Kocaeli)



17 Eylül Pazar:



16.00 Tuzlaspor-Adanaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)



16.00 Bitexen Giresunspor-Manisa FK (Çotanak Spor Kompleksi)



19.00 Gençlerbirliği-Eyüpspor (Eryaman)



19.00 Göztepe-Teksüt Bandırmaspor (Gürsel Aksel)



18 Eylül Pazartesi:



20.00 Sakaryaspor-Bodrumspor (Yeni Sakarya Atatürk)

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