Trendyol Süper Lig’in 22’nci haftasında Beşiktaş, sahasında Yukatel Adana Demirspor’u ağırlıyor.
Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan mücadelede ilk 11’ler belli oldu.
Siyah-beyazlılar sahaya, Mert, Svensson, Necip, Bakhtiyor, Emrecan Terzi, Demir Ege, Tayfur, Gedson, Rashica, Semih, Cenk 11’iyle çıktı.
Teknik direktör Fernando Santos, Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'a 4-0 mağlup oldukları mücadelede ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Tayyip Talha ile Onur Bulut'u yedeğe çekti. Karşılaşma öncesi açıklanan ilk 11'de yer alan Umut Meraş ise ısınma esnasında sol üst ön adalesinde ağrı hissetmesi nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Santos, Adana Demirspor karşısında bu isimlerin yerine Necip, Svensson ve Serkan Emrecan Terzi'yi görevlendirdi.
Konuk Adana Demirspor’un ilk 11’i ise şöyle:
Shahrudin, İsmail, Semih, Gravillon, Yusuf, Michut, Stambouli, Akintola, Emre, Motez, Barasi
BEŞİKTAŞ YENİLGİYİ UNUTTURMAK İSTİYOR
Siyah-beyazlı ekip ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Beşiktaş, haftaya 35 puanla 4’üncü sırada girdi.
Beşiktaş, geçen hafta Siltaş Yapı Pendikspor’a 4-0 yenilmişti. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde Adana Demirspor’u yenerek ağır yenilgiyi unutturmak istiyor.
Beşiktaş, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı mücadelede Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olmuştu.
SVENSSON, İLK KEZ 11'DE FORMA GİYDİ
Beşiktaş'ın Norveçli oyuncusu Jonas Svensson, siyah-beyazlı formayla 11'deki ilk maçına eski takımı Yukatel Adana Demirspor karşısında çıktı.
Adana Demirspor ile sözleşmesini fesheden ve ara transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olan 30 yaşındaki sağ bek, sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor ile oynanan müsabakada 12 dakika forma giymişti.
Svensson, siyah-beyazlıların ligde VavaCars Fatih Karagümrük ve Pendikspor ile yaptığı maçlarda yedek kulübesinde yer almasına rağmen süre bulamamıştı.
Umut Meraş'ın sakatlığı nedeniyle ilk 11'de görev alan Serkan Emrecan Terzi, bu sezon tüm kulvarlarda 4. maçına çıktı. 20 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano ile yapılan müsabakada bir gol kaydetmişti.
NECİP-ZAYNUTDİNOV İKİLİSİ İKİNCİ KEZ
Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçında stoper ikilisi olarak görev yapan Necip Uysal ile Bakhtiyor Zaynutdinov, bu sezon ligde savunmanın ortasında ikinci kez beraber forma giydi.
Siyah-beyazlı takım, bu ikilinin savunmanın ortasında oynadığı ilk müsabakada Kasımpaşa'ya 3-1 yenilmişti.
Bu sezon kalesini savunmakta zorlanan Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı 21 karşılaşmada 9 farklı stoper ikilisi ilk 11'de sahaya çıktı.
BEŞİKTAŞ'TA 8 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 8 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Adana Demirspor karşısında kadroda yer almadı.
Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada forma giyemedi.
Sakatlıkları bulunan Umut Meraş, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic de kadroya dahil edilmedi.
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