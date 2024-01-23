Trendyol Süper Lig | Dolmabahçe'de gol sesi çıkmadı: Beşiktaş 0-0 Adana Demirspor

SVENSSON, İLK KEZ 11'DE FORMA GİYDİ



Beşiktaş'ın Norveçli oyuncusu Jonas Svensson, siyah-beyazlı formayla 11'deki ilk maçına eski takımı Yukatel Adana Demirspor karşısında çıktı.



Adana Demirspor ile sözleşmesini fesheden ve ara transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olan 30 yaşındaki sağ bek, sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor ile oynanan müsabakada 12 dakika forma giymişti.



Svensson, siyah-beyazlıların ligde VavaCars Fatih Karagümrük ve Pendikspor ile yaptığı maçlarda yedek kulübesinde yer almasına rağmen süre bulamamıştı.



Umut Meraş'ın sakatlığı nedeniyle ilk 11'de görev alan Serkan Emrecan Terzi, bu sezon tüm kulvarlarda 4. maçına çıktı. 20 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano ile yapılan müsabakada bir gol kaydetmişti.

NECİP-ZAYNUTDİNOV İKİLİSİ İKİNCİ KEZ



Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçında stoper ikilisi olarak görev yapan Necip Uysal ile Bakhtiyor Zaynutdinov, bu sezon ligde savunmanın ortasında ikinci kez beraber forma giydi.



Siyah-beyazlı takım, bu ikilinin savunmanın ortasında oynadığı ilk müsabakada Kasımpaşa'ya 3-1 yenilmişti.



Bu sezon kalesini savunmakta zorlanan Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı 21 karşılaşmada 9 farklı stoper ikilisi ilk 11'de sahaya çıktı. BEŞİKTAŞ'TA 8 EKSİK



Siyah-beyazlı ekipte 8 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Adana Demirspor karşısında kadroda yer almadı.



Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada forma giyemedi.



Sakatlıkları bulunan Umut Meraş, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic de kadroya dahil edilmedi. MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



22. dakikada hücum yönünün sağından kullanılan köşe vuruşunda penaltı noktası civarında Zaynutdinov'un uçarak kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.



27. dakikada Fernandes'in ön direğe ortasında Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



35. dakikada orta alanın sağından aldığı topla hareketlenen Rashica'nın Gravillon'dan sıyrıldıktan sonra uzak direğe şutunda top direk dibinden dışarı çıktı.



45. dakikada Svensson'un sağdan sert ortasında penaltı noktası civarında Cenk Tosun'un kafa vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.



İlk yarı, golsüz eşitlikle sona erdi. 51. dakikada soldan Emrecan Terzi'nin ortasında penaltı noktasının sağında topu kontrol eden Tayfur Bingöl'ün müsait durumda vuruşunda top kalecide kaldı.



69. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağdan Svensson'un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Semih'in sağına çekerek şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.



90. dakikada soldan Rebic'in ortasında altı pasta Muleka'nın müsait durumda kafa vuruşunda top kaleye paralel auta gitti.



Karşılaşma, başladığı gibi golsüz sonuçlandı.

