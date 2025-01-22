Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de 21. hafta oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.
TFF, Trendyol Süper Lig'de 21. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemleri açıkladı.
İşte Süper Lig'de haftanın maçları ve düdük çalacak hakemler...
24 Ocak Cuma
20.00 | Samsunspor - Gaziantep FK | Ümit Öztürk
25 Ocak Cumartesi
13.30 | Sivasspor - Kayserispor | Burak Pakkan
16.00 | Alanyaspor - Başakşehir | Emre Kargın
19.00 | Galatasaray - Konyaspor | Halil Umut Meler
26 Ocak Pazar
13.30 | Çaykur Rizespor - Adana Demirspor | Çağdaş Altay
16.00 | Bodrum FK - Eyüpspor | Ozan Ergün
16.00 | Antalyaspor - Beşiktaş | Oğuzhan Çakır
19.00 | Fenerbahçe - Göztepe | Atilla Karaoğlan
27 Ocak Pazartesi
20.00 | Kasımpaşa - Hatayspor | Muhammet Ali Metoğlu
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