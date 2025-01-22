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Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de 21. hafta oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı

TFF, Trendyol 'de 21. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemleri açıkladı.

İşte Süper Lig'de haftanın maçları ve düdük çalacak hakemler...

24 Ocak Cuma

20.00 | Samsunspor - Gaziantep FK | Ümit Öztürk

25 Ocak Cumartesi

13.30 | Sivasspor - Kayserispor | Burak Pakkan

16.00 | Alanyaspor - Başakşehir | Emre Kargın

19.00 | Galatasaray - Konyaspor | Halil Umut Meler

26 Ocak Pazar

13.30 | Çaykur Rizespor - Adana Demirspor | Çağdaş Altay

16.00 | Bodrum FK - Eyüpspor | Ozan Ergün 

16.00 | Antalyaspor - Beşiktaş | Oğuzhan Çakır

19.00 | Fenerbahçe - Göztepe | Atilla Karaoğlan

27 Ocak Pazartesi

20.00 | Kasımpaşa - Hatayspor | Muhammet Ali Metoğlu

Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı - 1
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