Trendyol Süper Lig’de 3’üncü haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:



Yarın:



21.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe: Muhammet Ali Metoğlu



24 Ağustos Cumartesi:



19.15 Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük



21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay



25 Ağustos Pazar:



19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy



21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan



21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Turgut Doman