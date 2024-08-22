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Trendyol Süper Lig’de 3’üncü haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig’de 3’üncü hafta heyecanı yarın akşam başlayacak. Merkez Hakem Kurulu, 3’üncü hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Trendyol Süper Lig’de 3’üncü haftanın hakemleri belli oldu

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Trendyol 'de 3. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Federasyonu Merkez Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

21.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe: Muhammet Ali Metoğlu

24 Ağustos Cumartesi:

19.15 Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük

21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay

25 Ağustos Pazar:

19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan

21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Turgut Doman

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