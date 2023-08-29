Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, sezonun dördüncü haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak:



1 Eylül Cuma:



21.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Erkan Özdamar



21.00 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan



2 Eylül Cumartesi:



19.15 Pendikspor-Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen



19.15 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan



21.45 Bitexen Antalyaspor-Mondihome Kayserispor: Yasin Kol



21.45 Gaziantep FK-Galatasaray: Ali Şansalan



3 Eylül Pazar:



19.15 Yılport Samsunspor-İstanbulspor: Burak Şeker



19.15 Beşiktaş-EMS Yapı Sivasspor: Zorbay Küçük



21.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Arda Kardeşler



21.45 Atakaş Hatayspor-Yukatel Adana Demirspor: Sarper Barış Saka