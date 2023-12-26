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Trendyol Süper Lig'de ilk devre sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası, oynanan dört maçla sona erdi. Derbi maçta Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, averajla ilk devreyi lider tamamladı.

Trendyol Süper Lig'de ilk devre sona erdi

Trendyol 'in 18. haftası, oynanan dört maçla sona erdi.

Haftanın kapanış gününde Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kalırken, Corendon Alanyaspor konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 3-1 ile geçti.

Beşiktaş, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup ederken, Siltaş Yapı Pendikspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı.

Haftaya averajla liderlik koltuğunda giren Fenerbahçe, derbide ağırladığı takipçisi ile 0-0 berabere kalarak liderliğini sürdürdü.

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