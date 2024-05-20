Trendyol Süper Lig'in 38. hafta programı açıklandı

TFF, Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği 38. hafta müsabakalarına ilişkin programı açıkladı.
TFF tarafından açıklanan Süper Lig programı şu şekilde:
24 Mayıs Cuma;
20.00 | Alanyaspor - Antalyaspor
25 Mayıs Cumartesi;
16.00 | Fatih Karagümrük - Samsunspor
19.00 | Sivasspor - Kayserispor
26 Mayıs Pazar;
19.00 | Fenerbahçe - İstanbulspor
19.00 | Konyaspor - Galatasaray
19.00 | Pendikspor - Gaziantep
19.00 | Adana Demirspor - Başakşehir
19.00 | Kasımpaşa - Beşiktaş
19.00 | Trabzonspor - Ankaragücü
19.00 | Hatayspor - Çaykur Rizespor
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