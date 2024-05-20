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Trendyol Süper Lig'in 38. hafta programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 38. haftanın programını açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 38. hafta programı açıklandı

TFF, 'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği 38. hafta müsabakalarına ilişkin programı açıkladı.

TFF tarafından açıklanan Süper Lig programı şu şekilde:

24 Mayıs Cuma;

20.00 | Alanyaspor - Antalyaspor

25 Mayıs Cumartesi;

16.00 | Fatih Karagümrük - Samsunspor

19.00 | Sivasspor - Kayserispor

26 Mayıs Pazar;

19.00 | Fenerbahçe - İstanbulspor

19.00 | Konyaspor - Galatasaray

19.00 | Pendikspor - Gaziantep

19.00 | Adana Demirspor - Başakşehir

19.00 | Kasımpaşa - Beşiktaş

19.00 | Trabzonspor - Ankaragücü

19.00 | Hatayspor - Çaykur Rizespor

Trendyol Süper Lig'in 38. hafta programı açıklandı - 1

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