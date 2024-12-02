Trevor Clevenot kimdir? Hande Baladın ile sevgili olduğu iddia edilen Trevor Clevenot nereli?

Trevor Clevenot, 28 Haziran 1994 yılında dünyaya geldi. Ziraat Bankası Ankara ve Fransa milli takımında dış smaçör olarak oynayan Fransız profesyonel voleybolcudur.



Clevenot, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler turnuvasında altın madalya kazandı ve 2015-2017 yıllarında iki kez Dünya Ligi şampiyonu olmuştur.



Eski bir Fransız voleybol oyuncusu olan Alain Clevenot'un oğludur.



BAŞARILARI



2021-22 Polonya SuperCup,



Jastrzebski Wegiel ile 2022-23 Polonya SuperCup,



Jastrzebski Wegiel ile 2022-23 Polonya Şampiyonası,



Jastrzebski Wegiel ile 2023-24 Polonya Kupası