Trevor Clevenot kimdir? Hande Baladın ile sevgili olduğu iddia edilen Trevor Clevenot nereli?
Trevor Clevenot, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve araştırılan isimlerin başında yer almaya başladı. Hande Baladın ile sevgili olduğu iddia edilen Trevor Clevenot'un hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Trevor Clevenot kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Trevor Clevenot, 28 Haziran 1994 yılında dünyaya geldi. Ziraat Bankası Ankara ve Fransa milli takımında dış smaçör olarak oynayan Fransız profesyonel voleybolcudur.
Clevenot, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler turnuvasında altın madalya kazandı ve 2015-2017 yıllarında iki kez Dünya Ligi şampiyonu olmuştur.
Eski bir Fransız voleybol oyuncusu olan Alain Clevenot'un oğludur.
BAŞARILARI
2021-22 Polonya SuperCup,
Jastrzebski Wegiel ile 2022-23 Polonya SuperCup,
Jastrzebski Wegiel ile 2022-23 Polonya Şampiyonası,
Jastrzebski Wegiel ile 2023-24 Polonya Kupası
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Voleybol
- Hande Baladın
- Biyografi
- Kimdir