Tribünden düşen Kocaelispor taraftarı hayatını kaybetti

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan müsabaka sırasında tribünden düşen kişi hastanede yaşamını yitirdi.



Turka Araç Muayene Stadı'nda oynanan maçı seyreden Harda Kaçmaz tribünden düştü.

Kaçmaz'ın düştüğünü gören taraftarlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine tribüne gelen sağlık ekipleri, yaralanan Kaçmaz'ı ilk müdahalenin ardından Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Kaçmaz, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Kocaelispor Kulübü'nden Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Maalesef Harda’yı kaybettik…

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden taraftarımız Harda Kaçmaz’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Seni asla unutmayacağız Harda…"