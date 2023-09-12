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Tribünlerde "Stefan Kuntz istifa" tezahüratları (İlk yarı Japonya: 3-Türkiye: 1)

A Milli Futbol Takımı, özel maçta Japonya ile karşı karşıya geliyor. Belçika'da oynanan ve ilk yarısı 3-1 A Milli Takım'ın mağlubiyetiyle biten müsabaka sırasında taraftarlar "Stefan Kuntz istifa" tezahüratları yaptı.

Tribünlerde "Stefan Kuntz istifa" tezahüratları (İlk yarı Japonya: 3-Türkiye: 1)

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A Milli Futbol Takımı, Belçika'da oynanan özel maçta ile karşılaşıyor.

Belçika'nın Genk şehrinde bulunan Cegeka Arena'da oynanan maça Türk seyirciler büyük ilgi gösterdi.

İlk yarısı 3-1 biten maçta Stefan Kuntz ve TFF aleyhine tezahüratlar yapıldı. Taraftarlar, TFF ve Kuntz'u istifaya davet etti.

"Stefan Kuntz istifa" ve "TFF istifa" tezahüratları yayına yansırken, tribünlerdeki "Go home Kuntz" pankartı da dikkat çekti.

Belçika'daki Türk taraftarlar, maç sırasında A Milli Takımı pas yaparken yuhalayarak ve ıslıklayarak protesto da etti.

Tribünlerde "Stefan Kuntz istifa" tezahüratları (İlk yarı Japonya: 3-Türkiye: 1) - 1

İLK YARIDAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Müsabakada ilk düdük çaldı.

12' Bertuğ Yıldırım, Salih Özcan'ın ara pasında savunma arkasına sarkıp sağ çaprazdan kaleye vurdu, meşin yuvarlak uzak köşeden dışarı gitti.

15' GOL! Atsuki Ito ceza sahası dışından sol ayağıyla sert vurdu ve Uğurcan Çakır'ın solundan topu ağlara gönderdi: 0-1

28' GOL! Ceza sahası dışından çekilen sert şutu Uğurcan Çakır sektirdi, seken topu Nakamura ağlara gönderdi: 0-2

36' GOL! Maikuma'nın ceza sahasına yerden kestiği topa Nakamura vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 0-3

44' GOOOL! Orkun'un kullandığı duran topa Mert kafayı vurdu. Kaleciden dönen topu Ozan Kabak kafayla ağlara gönderdi: 1-3

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