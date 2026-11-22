Trossard'dan sitem. "Bu kadar kolay gol yememeliyiz"
22.11.2026 18:41
Trossard, "İyi oynadık ama deplasmanda gol atmak zorken bu kadar kolay gol yememeliyiz" dedi.
Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Trossard, "İyi oynadık ama aynı hikayeyi yaiadık. Rakibe dönüş imkanı verdik. Takım olarak daha iyi savunman yapmalıyız" diye konuştu.
Beşiktaş'a Konyaspor deplasmanında 3-2'lik üstünlüğü getiren golü atan Leandro Trossard maçın ardından kolay yemelerine değindi.
Belçikalı futbolcu, "Bugün çok iyi oynadık ama maalesef aynı hikayeyi yaşadık. Rakibimize dönüş fırsatı verdik. Deplasmanda gol atmak zor oluyor. Takım olarak daha iyi savunma yapmamız lazım, gol yemememiz lazım. İlk yarıda skoru 2-0 yapmışken bunu yaptırmamalıyız. Sonrasında takıma övgü vermem gerekiyor. Reaksiyonumuz çok iyiydi. 4-2 galip geldik. Skordan ötürü mutluyuz." dedi.