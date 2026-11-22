Beşiktaş 'a Konyaspor deplasmanında 3-2'lik üstünlüğü getiren golü atan Leandro Trossard maçın ardından kolay yemelerine değindi.

Belçikalı futbolcu, "Bugün çok iyi oynadık ama maalesef aynı hikayeyi yaşadık. Rakibimize dönüş fırsatı verdik. Deplasmanda gol atmak zor oluyor. Takım olarak daha iyi savunma yapmamız lazım, gol yemememiz lazım. İlk yarıda skoru 2-0 yapmışken bunu yaptırmamalıyız. Sonrasında takıma övgü vermem gerekiyor. Reaksiyonumuz çok iyiydi. 4-2 galip geldik. Skordan ötürü mutluyuz." dedi.