TRT 1'de bugün hangi maçlar var? 26 Haziran TRT 1 yayın akışı ve EURO 2024 maç programı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele devam ediyor. Türk futbolseverlerin de yakından takip ettiği EURO 2024 karşılaşmaları TRT 1 ekranlarında yer alıyor. Peki, TRT 1'de bugün hangi maçlar var? İşte 26 Haziran TRT 1 yayın akışı ve EURO 2024 maç programı...
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.23
İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.25
Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
06.50
Kara Tahta
09.30
Kasaba Doktoru
12.50
Lingo Türkiye
14.20
Gönül Dağı
18.00
Ana Haber
18.55
İddiaların Aksine
19.00
UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları Ukrayna-Belçika
21.00
Kupa Saati
22.00
UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları Çekya-
00.15
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
02.45
Gönül Dağı
04.55
Lingo Türkiye
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