TRT 1'de bugün hangi maçlar var? 26 Haziran TRT 1 yayın akışı ve EURO 2024 maç programı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele devam ediyor. Türk futbolseverlerin de yakından takip ettiği EURO 2024 karşılaşmaları TRT 1 ekranlarında yer alıyor. Peki, TRT 1'de bugün hangi maçlar var? İşte 26 Haziran TRT 1 yayın akışı ve EURO 2024 maç programı...

TRT 1 YAYIN AKIŞI



06.23

İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı



06.25

Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"



06.50

Kara Tahta



09.30

Kasaba Doktoru



12.50

Lingo Türkiye



14.20

Gönül Dağı



18.00

Ana Haber



18.55

İddiaların Aksine



19.00

UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları Ukrayna-Belçika



21.00

Kupa Saati



22.00

UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları Çekya-



00.15

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi



02.45

Gönül Dağı



04.55

Lingo Türkiye

