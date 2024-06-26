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TRT 1'de bugün hangi maçlar var? 26 Haziran TRT 1 yayın akışı ve EURO 2024 maç programı

TRT 1'in yayın akışı 25 Haziran tarihli "EURO 2024" maçlarını izlemek isteyen sporseverler tarafından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında bugün iki EURO 2024 maçı izleyicilerle buluşacak. Peki, TRT 1'de bugün hangi maçlar var?

TRT 1'de bugün hangi maçlar var? 26 Haziran TRT 1 yayın akışı ve EURO 2024 maç programı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele devam ediyor. Türk futbolseverlerin de yakından takip ettiği EURO 2024 karşılaşmaları TRT 1 ekranlarında yer alıyor. Peki, TRT 1'de bugün hangi maçlar var? İşte 26 Haziran TRT 1 yayın akışı ve EURO 2024 maç programı...

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.23
İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.25
Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

06.50
Kara Tahta

09.30
Kasaba Doktoru

12.50
Lingo Türkiye

14.20
Gönül Dağı

18.00
Ana Haber

18.55
İddiaların Aksine

19.00
UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları Ukrayna-Belçika

21.00
Kupa Saati

22.00
UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları Çekya-

00.15
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

02.45
Gönül Dağı

04.55
Lingo Türkiye

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