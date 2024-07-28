TRT Spor Yıldız nasıl izlenir? TRT Spor Yıldız frekans bilgileri

Sporun her rengini ekranlara taşıyan TRT Spor Yıldız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın yayın kanallarından biri oldu. Sporseverler, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerindeki Paris 2024 Yaz Olimpiyatları ile 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerindeki Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve tabii’den izleyebilecek.
TRT YILDIZ FREKANSLARI NELER?
Türksat 4A uydusunda hizmet veren kanalın frekans bilgileri şu şekilde:
Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 (SD/HD)
TRT SPOR YILDIZ 28 TEMMUZ YAYIN AKIŞI
09:00
OLİMPİYAT GÜNLÜĞÜ
10:00
PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI
23:30
PARİS 2024 YAZ OLİMPİYATLARI OKÇULUK
00:45
PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI "TÜRK GÜNLÜĞÜ"
01:15
PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI "ALTIN ANLAR"
01:45
PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI YÜZME
03:45
PARİS 2024 YAZ OLİMPİYATLARI ATICILIK
04:50
PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI BASKETBOL ERKEKLER SIRBİSTAN - AMERİKA
06:50
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