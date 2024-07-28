TRT Spor Yıldız nasıl izlenir? TRT Spor Yıldız frekans bilgileri

Sporun her rengini ekranlara taşıyan TRT Spor Yıldız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın yayın kanallarından biri oldu. Sporseverler, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerindeki Paris 2024 Yaz Olimpiyatları ile 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerindeki Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve tabii’den izleyebilecek.