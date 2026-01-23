Trump'ın Grönland'i işgal düşüncesi futbolu vurdu. "Dünya Kupası'nı boykot etmeliyiz"

ABD Başkanı Donald Trump, bir süreden beri ABD'nin ulusal güvenlik gerekçesiyle Grönland'a sahip olması gerektiğini savunuyor. Avrupa'da ise Trump'ın bu girişimine nasıl karşılık vereceğine ilişkin çeşitli önlemler konuşuluyor.

Almanya'da bu önlemlerden biri olarak 11 Haziran-19 Temmuz'da ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nın boykot edilmesi tartışılıyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Jürgen Hardt, ülke basınına yaptığı açıklamada, ABD'nin Grönland'ı yasa dışı olarak ilhak etmesi durumunda, ABD'de neşeli bir futbol şenliği yapılmasını hayal edemediğini belirterek, Avrupalıların bu tür etkinliklere katılmanın uygun olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini söyledi.

Hardt, Trump'ı Grönland konusunda mantıklı davranmaya ikna etmek için turnuvaya katılmamanın en son çare olarak düşünülebileceğine işaret etti.

CDU'lu bir başka milletvekili Roderich Kiesewetter de Trump'ın Grönland ile ilgili tehditlerini hayata geçirmesi ve Avrupa Birliği (AB) ile ticaret savaşı başlatması durumunda, Avrupa ülkelerinin Dünya Kupası'na katılmasını düşünemeyeceğini dile getirdi.

Kiesewetter, "Trump'a karşı net ve kararlı bir tutum sergilenmesi" çağrısında bulundu.

“AVRUPA ÜLKELERİNİN DÜNYA KUPASI'NA KATILMAMASI GEREKTİĞİ NETTİR”

Durumu yatıştırmanın, boyun eğmenin ters tepkiye yol açtığını ve Trump'ın bunu zayıflık olarak gördüğünü vurgulayan Kiesewetter, "Bu nedenle Trump, Grönland'a ilişkin açıklamalarını ve tehditlerini hayata geçirirse ya da AB ile bir ticaret savaşı başlatırsa, Avrupa'nın Dünya Kupası'na katılmaması gerektiği nettir." değerlendirmesinde bulundu.