Trump'tan trans sporculara kadın spor müsabakalarında yasak

ABD Başkanı Donald Trump, trans sporcuların kadın spor müsabakalarında yarışmasını yasaklayan bir kararname imzaladı.

Kararnameye göre trans sporcuların kadın spor müsabakalarına katılmasına ve kadın soyunma odalarını kullanmasına izin veren eğitim kurumlarına federal hükümet fonu verilmeyecek.

Kararnameyle ayrıca hükümet kurumlarına uluslararası kuruluşlarda cinsiyete dayalı kadın spor kategorilerini teşvik etmeleri ve büyük organizasyonların ve yönetim organlarının temsilcilerini bir araya getirerek "kadın sporcuların çıkarları doğrultusunda adil ve güvenli politikaları" teşvik etmeleri talimatı verildi.

"KADIN SPORUNA KARŞI SAVAŞ SONA ERDİ"



Trump konuyla ilgili açıklamasında, eğitimde cinsiyet ayrımcılığını yasaklayan 1972 tarihli yasayı işaret ederek, "Her okula uyarıda bulunuyoruz: Erkeklerin kadın spor takımlarına girmesine veya soyunma odalarınıza girmesine izin verirseniz 9. Maddeyi ihlal ettiğiniz gerekçesiyle soruşturulacaksınız ve federal fonlarınız riske girecek" dedi.

Kadın sporuna karşı savaşa son verdiklerini belirten Trump, yönetiminin "erkeklerin kadın sporcuları hırpalamasına seyirci kalmayacağını" söyledi.

Trump, "Bunun olmasına asla izin vermeyeceğiz, bu şu anda sona eriyor" dedi.

Trump ayrıca, trans bireylerin spora katılımı konusunu uluslararası yönetim organlarına bırakan Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları öncesinde cinsiyete dayalı katılımı açıkça onaylaması için baskı yapacağını vurguladı.

Trump, "Olimpiyatlarla ilgili, bu tamamen saçma konu ile ilgili her şeyi değiştirmelerini istiyoruz" dedi.

Trump, 20 Ocak'ta göreve başlamasından bu yana trans bireylere yönelik 4 başkanlık kararnamesi imzaladı.