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Tsitsipas, Miami Açık'a dördüncü turda veda etti

Miami Açık Tenis Turnuvası'nın seribaşı isimlerinden Yunan Stefanos Tsitsipas, organizasyona dördüncü turda veda etti.

Haberler - Anadolu Ajansı 30.03.2022 - 12:07

Tsitsipas, Miami Açık'a dördüncü turda veda etti

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ABD'nin Florida kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının tek erkekler dördüncü turunda, 3 numaralı seribaşı Tsitsipas ile dünya 16 numarası İspanyol Carlos Alcaraz karşılaştı.

1 saat 50 dakika süren mücadelenin ardından 18 yaşındaki Alcaraz, rakibini 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

NAOMİ OSAKA YARI FİNALE ÇIKTI

﻿Tek kadınlarda ise kariyerinde dört grand slam şampiyonluğu bulunan Japon Naomi Osaka, bu yıl Avustralya Açık'ta finalde kaybeden ABD'li Danielle Collins'i 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.


Collins'in boynundan yaşadığı sakatlık, maç sırasında performansını olumsuz yönde etkiledi.

Yaşadığı depresyon nedeniyle son yıllarda fazla turnuvaya katılmayan ve dünya sıralamasında zirveden 77'nciliğe kadar gerileyen Osaka, Maimi Açık yarı finalinde İsviçreli Belinda Bencic ile karşılaşacak.

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