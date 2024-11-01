TSYD: Genel başkanımızın görevine iadesini bekliyoruz

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), sosyal medya hesabından derneğe kayyum atanmasıyla açıklama yaptı.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bugün düzenlenen Adalet ve Medya İlişkisi Paneli'nde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un söylediklerini dikkatle dinledik. TSYD olarak biz de tıpkı konuşmacılar gibi düşünüyor, hür bir basın ve adalet istiyoruz. Bu nedenle derneğimize kayyım atanmasını kabul etmiyor, seçimle gelen genel başkanımızın bir an önce asılsız suçlamalarla uzaklaştırıldığı görevine iadesini bekliyoruz."