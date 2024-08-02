NTV.COM.TR’ye geri dön

TSYD kupası maçı: MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği'nin karşı karşıya geleceği 57. TSYD Ankara Şubesi Kupası mücadelesi Eryaman Stadı'nda yapılacak. Bu gelişmenin ardından MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği maçına dair araştırmalar da hız kazandı. Peki, MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TSYD kupası maçı: MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ankara temsilcileri MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Kupası'nda karşı karşıya gelecek. İlk olarak 1967’de oynanan ve bu yıl 57. kez düzenlenecek TSYD Kupası maçının ayrıntıları da netlik kazandı.

TSYD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü-Gençlerbirliği arasında oynanacak TSYD Ankara Kupası finali, 2 Ağustos Cuma günü saat 19.00’da başlayacak.

Eryaman Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...