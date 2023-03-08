TTF'den depremzede çocuklar için proje

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve beraberinde birçok ili etkileyen depremler nedeniyle, depremin psikolojik ve fiziksel etkilerini yaşayan çocuklara yönelik ‘Çocuklarımız Geleceğimizdir’ projesini faaliyete geçiriyor.



TTF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza kış şartlarında soğuktan korunmaları ve ısınmalarını sağlayacak malzeme desteği yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın belirlemiş olduğu toplama merkezine teslim ettik. Federasyonumuz tarafından nakdi yardım yapılmasının ardından bir yardım kampanyası başlattık ve tenis ailemizi bu kampanyaya destek olmaya davet ettik." denildi.

"ÇOCUKLARA EĞİTİM VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK DESTEĞİ SAĞLANACAKTIR"



Açıklama şu ifadeler yer aldı: "Depremin psikolojik ve fiziksel etkilerini yaşayan çocuklara yönelik ‘Çocuklarımız Geleceğimizdir’ projesini faaliyete geçiriyoruz. Proje kapsamında bu büyük depremden fiziksel ve psikolojik olarak etkilenen çocuklarımızın tenis camiamızın dayanışmasıyla acılarını paylaşmaya ve yaralarını sarmaya odaklanıyoruz. Depremden doğrudan etkilenen 10 il için eğitimci, psikolog ve antrenörlerden oluşan ekipler aracılığıyla proje planlaması yapılarak depremi yaşayan çocuklarla doğrudan etkileşim kurulacak, çocuklara eğitim ve psikolojik danışmanlık desteği sağlanacaktır. Çocuklarımızın sosyalleşmesi adına faaliyetler planlanacaktır. Konteyner kentlerde oluşturulacak tenis kulüplerinde depremden etkilenen çocuklara fiziksel ve psikolojik faydalar sağlayacak tenis sporu, federasyonumuzca görevlendirilen antrenörlerimiz aracılığıyla öğretilecektir. Çocuklarımız Geleceğimizdir projesinin en az 1 yıl konteyner kentlerde olmak üzere daha sonra da kalıcı konutlarda devam etmesi planlanmaktadır."