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Tugay Kerimoğlu sportif direktör oldu

Eski mili futbolcu Tugay Kerimoğlu, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti takımlarından Mircale Değirmenlik Spor Kulubü'nün sportif direktörü olarak göreve getirildi.

Tugay Kerimoğlu sportif direktör oldu

Eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) takımlarından Miracle Değirmenlik Spor Kulübü'nün sportif direktörü oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti futbol takımlarından Miracle Değirmenlik Spor Kulübü, sportif direktörlük pozisyonu için eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu ile anlaşma sağladı.

Kulüp Başkanı Hakan Törehan ile görüşen Kerimoğlu, yarın KKTC'ye gidecek. Son görüşmenin ardından resmi imzayı atacak olan Tugay Kerimoğlu, ardından görevine başlayacak.

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