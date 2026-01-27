Tüm gözler Sane ve İlkay da olacak, Manchester City'nin dengesini bozabilirler. "Onlara sonsuza kadar minnettarım"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Galatasaray yarın TSİ 23.00'te Etihad Stadyumu'nda İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaşacak.

Galatasaraylı futbolcular İlkay Gündoğan ile Leroy Sane, görev alması durumunda eski takımı Manchester City'ye karşı mücadele edecek. İki isim, 2016 ile 2020 yılları arasında Manchester City'de birlikte de forma giydiler.

İlkay, kaptanlık da yaptığı İngiliz ekibinde iki farklı dönemde (2016-2023 ve 2024-2025) 358 maçta 65 gol attı ve 2023 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. 35 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde City'den, sarı-kırmızılılara transfer oldu. 2016-2020 yılları arasında oynayan Sane ise 135 müsabakada 39 gol kaydetti.

"ONLARA SONSUZA KADAR MİNNETTARIM"

Galatasaray maçı öncsi konuşan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İlkay ve Sane'ye dikkat çekti.

Guardiola, "Yarın Galatasaray karşısında kazanmak istiyoruz. Türkiye'deki bütün futbolcuları izledim. Hepsi müstesna oyuncular. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Eksiklerimiz var, bakacağız. Takım, daha iyi oynamalı ve daha fazla fırsat yaratmalı, Haaland da gol atacaktır." dedi.

“Osimhen üst düzey bir oyuncu. Bağlantı oluşturabileceği özel oyuncular var. Sane çok hızlı, çok atik. İlkay ve Lemina gibi tecrübeli oyuncuları var." diyen Guardiola, eski öğrencileri hakkında ise "Her ikisi de büyük katkı sağladılar ve onlara sonsuza kadar minnettarım. Yarın onları tekrar göreceğim için mutluyum." ifadelerini kullandı.