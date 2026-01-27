Tüm gözler Sane ve İlkay da olacak, Manchester City'nin dengesini bozabilirler. "Onlara sonsuza kadar minnettarım"
27.01.2026 16:38
Son Güncelleme: 27.01.2026 16:45
UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 129 karşılaşma oynayan Galatasaray, bu maçların 32'sini kazanırken, 65'ini ise kaybetti.
Galatasaray'da tüm gözler eski takımlarına karşı oynayacak İlkay Gündoğan ve Leroy Sane'de olacak. İki isim için Pep Guardiola'dan da açıklama geldi. Tarihi maçta rekorlar da kırılabilir.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Galatasaray yarın TSİ 23.00'te Etihad Stadyumu'nda İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaşacak.
Galatasaraylı futbolcular İlkay Gündoğan ile Leroy Sane, görev alması durumunda eski takımı Manchester City'ye karşı mücadele edecek. İki isim, 2016 ile 2020 yılları arasında Manchester City'de birlikte de forma giydiler.
İlkay, kaptanlık da yaptığı İngiliz ekibinde iki farklı dönemde (2016-2023 ve 2024-2025) 358 maçta 65 gol attı ve 2023 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. 35 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde City'den, sarı-kırmızılılara transfer oldu. 2016-2020 yılları arasında oynayan Sane ise 135 müsabakada 39 gol kaydetti.
"ONLARA SONSUZA KADAR MİNNETTARIM"
Galatasaray maçı öncsi konuşan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İlkay ve Sane'ye dikkat çekti.
Guardiola, "Yarın Galatasaray karşısında kazanmak istiyoruz. Türkiye'deki bütün futbolcuları izledim. Hepsi müstesna oyuncular. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Eksiklerimiz var, bakacağız. Takım, daha iyi oynamalı ve daha fazla fırsat yaratmalı, Haaland da gol atacaktır." dedi.
“Osimhen üst düzey bir oyuncu. Bağlantı oluşturabileceği özel oyuncular var. Sane çok hızlı, çok atik. İlkay ve Lemina gibi tecrübeli oyuncuları var." diyen Guardiola, eski öğrencileri hakkında ise "Her ikisi de büyük katkı sağladılar ve onlara sonsuza kadar minnettarım. Yarın onları tekrar göreceğim için mutluyum." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandırdı.
İNGİLİZ MEDYASINDAN ÖVGÜ: “KARŞILAŞMAK İSTEYECEĞİ BİR TAKIM DEĞİL”
İngiliz medyası Galatasaray'ın mevcut kadrosunun potansiyeline ve geçmiş başarılarına yer verdi. City'nin play-off'a kalmadan direkt olarak çıkması için lig aşamasındaki son maçını kazanması ve diğer sonuçların da kendi lehlerine gelişmesi gerektiği vurgulandı. İlkay ve Sane'nin eski takımlarının dengesini bozma potansiyeli olduğu ifade edildi.
Galatasaray'ın 2023'te Şampiyonlar Ligi grubunda Manchester United'ın üzerinde yer almasına ve grup aşamasında Osimhen'in golüyle Liverpool'un 1-0 mağlup ettiği hatırlatıldı.
BBC'de yer alan haberde, "Galatasaray, Manchester City'nin karşılaşmak isteyeceği bir takım değil" ifadelerine yer verildi. Maç analizinde bir İngiliz takımının son galibiyetinin Aralık 2014'te İstanbul'da Arsenal'in 4-1'lik zaferiyle elde etmesine vurgu yapıldı.
Manchester City'nin bir Türk kulübüyle daha önce UEFA müsabakalarında yaptığı tek karşılaşma, 1968/69 Avrupa Kupası'nın ilk turunda Fenerbahçe'ye karşıydı. İlk maç berabere biterken Türkiye'deki maçı ise Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.
Galatarasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 250 gole ulaşan ilk Türk takım olması için 2 gole ihtiyacı var. Osimhen ise 1 gol atarsa tarihe geçecek ve 13 golle takımın tarihindeki Avrupa kupalarındaki en golcü isim olacak.
Pep Guardiola, Galatasaray maçı öncesi kameraların karşısına geçti
PREMİER LİG'DE 2. SIRADA
Manchester City, Premier Lig'de geride 23 haftada 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 46 puan ve averajla 2. sırada yer alıyor. İngiliz takımı, ligde en son sahasında Wolverhampton ile karşılaştı ve rakibini 2-0'lık skorla yendi.
Manchester temsilcisi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ise Napoli'yi 2-0, Villarreal'i 2-0, Borussia Dortmund'u 4-1 ve Real Madrid'i 2-1 mağlup ederken, Bayer Leverkusen'e 2-0, Bodo/Glimt'e 3-1 kaybetti, Monaco ile de 2-2 berabere kaldı.
City'de yeni transferler Antoine Semenyo ve Marc Guehi, UEFA listesinde olmadığından dolayı, Josko Gvardiol, John Stones, Mateo Kovacic, Ruben Dias, Nico Gonzalez, Savinho ve Oscar Bobb sakatlıklarından ve Rodri de Bodo/Glimt maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Galatasaray karşısında yer alamayacak.
OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ
Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak Avrupa kupalarında 33 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 21, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı bu maçların 13'ünden galip ayrılırken, 11'inde ise yenildi. 9 müsabakada da berabere kaldı.
GALATASARAY'IN KAMP KADROSU
Dev maç öncesi Galatasaray'ın kamp kadrosu da açıklandı.
Galatasaray'da hastalığı nedeniyle bugünkü idmanda yer almayan Yunus Akgün ve uzun süren sakatlığını atlatan Wilfried Singo kadroya dahil edildi.