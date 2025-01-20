Tümer Metin'in 'bahis' iddiasına Sergen Yalçın'dan ağır cevap: Rezil rüsva ederim

"Sergenle bir maçta oynuyoruz. Sergen attı, adele de attı denilen maç. Golü attı, sakatlandı ve maçtan çıktı. Devre arasında soyunma odasında şöyle bir konuşma yaşandı." diyen Metin, Yalçın'ın futbolculuk döneminde kendi maçlarına da bahis yaptığını iddia ederek şu açıklamalarda bulundu:

"Soyunma odasında normalde çok konuşmaz. Bu maç için devre arasında herkese uyarılarda bulunmaya başladı. Aman dikkat edin, çok ileri çıkmayın şeklinde. Sergen ile bir an göz göze geldim. Çünkü Sergen'den gördüğümüz bir sahne değil. Yeni hoca geldi, herhalde kendini göstermek için böyle çabalıyor dedik ama gerçeği sonradan öğrendik. Büyük bir kupon yapmış, bütün maçlar tutmuş, bir tek bizim maç kalmış. Aman kaybetmeyelim kuponu diyor. Derdi orası yani."

ERSİN DÜZEN ARAYA GİRDİ



Bunun üzerine programın moderatörlüğünü üstlenen Ersin Düzen, "Değildir hocam sanmıyorum. Kendi maçıyla ilgili olarak böyle bir şey yapmaz" dedi. Tümer Metin ise "Kendi maçıyla ilgili kupon değil büyük bir kupon yapmış diyorum. Atıyorum 20 maçlık bir seri yapmış" cevabını verdi.