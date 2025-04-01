TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan İskenderunspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yarı final mücadelesi verecek. Futbolseverler de maça dair ayrıntılara odaklandı. Peki, TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor maçına geri sayım başladı. Kupada grubundan namağlup çıkarak çeyrek finalde TÜMOSAN Konyaspor ile eşleşen İskenderunspor, yarı finale çıkmak adına sahada olacak. 2016-17 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Konyaspor, bu sezon tekrardan kupayı kazanmak istiyor. İşte, TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor maçı hakkında bilgiler...
TÜMOSAN KONYASPOR-İSKENDERUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor maçı, 1 Nisan Salı günü saat 20:30'da oynanacak.
Müsabaka, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
İSKENDERUNSPOR BU ETABA NASIL GELDİ?
Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu'nu namağlup ikinci sırada tamamlayıp çeyrek finale yükselen Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor, başarısını sürdürüp üst tura çıkmayı hedefliyor.
Kupa yolculuğuna 3. Lig ekibi Tire 2021'i 4-1 yenerek başlayan İskenderunspor, 5. turda karşılaştığı Trendyol Süper Lig temsilcisi Atakaş Hatayspor'u 1-0'lık skorla geçerek adını grup aşamasına yazdırdı.
İskenderun ekibi, A Grubu'ndaki maçlarında deplasmanda Trendyol 1. Lig ekibi Ankaragücü ile 1-1, sahasında Süper Lig temsilcisi Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı, Trendyol 1. Lig takımı Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü de deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Grubunu 7 puanlı Trabzonspor'un ardından 5 puanla namağlup ikinci sırada tamamlayan İskenderunspor, çeyrek finale yükseldi.
KONYASPOR BU ETABA NASIL GELDİ?
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 3. turda dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları da dahil 6 maç oynadı.
Maçlarda 17 kez gol sevinci yaşayan yeşil-beyazlılar kalesinde sadece 1 gol gördü.
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