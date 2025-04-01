TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor maçına geri sayım başladı. Kupada grubundan namağlup çıkarak çeyrek finalde TÜMOSAN Konyaspor ile eşleşen İskenderunspor, yarı finale çıkmak adına sahada olacak. 2016-17 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Konyaspor, bu sezon tekrardan kupayı kazanmak istiyor. İşte, TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor maçı hakkında bilgiler...



TÜMOSAN KONYASPOR-İSKENDERUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor maçı, 1 Nisan Salı günü saat 20:30'da oynanacak.



Müsabaka, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.



İSKENDERUNSPOR BU ETABA NASIL GELDİ?



Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu'nu namağlup ikinci sırada tamamlayıp çeyrek finale yükselen Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor, başarısını sürdürüp üst tura çıkmayı hedefliyor.



Kupa yolculuğuna 3. Lig ekibi Tire 2021'i 4-1 yenerek başlayan İskenderunspor, 5. turda karşılaştığı Trendyol Süper Lig temsilcisi Atakaş Hatayspor'u 1-0'lık skorla geçerek adını grup aşamasına yazdırdı.



İskenderun ekibi, A Grubu'ndaki maçlarında deplasmanda Trendyol 1. Lig ekibi Ankaragücü ile 1-1, sahasında Süper Lig temsilcisi Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı, Trendyol 1. Lig takımı Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü de deplasmanda 2-1 mağlup etti.



Grubunu 7 puanlı Trabzonspor'un ardından 5 puanla namağlup ikinci sırada tamamlayan İskenderunspor, çeyrek finale yükseldi.



KONYASPOR BU ETABA NASIL GELDİ?



Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 3. turda dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları da dahil 6 maç oynadı.



Maçlarda 17 kez gol sevinci yaşayan yeşil-beyazlılar kalesinde sadece 1 gol gördü.

