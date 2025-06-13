Tuna kulaç atmaya başladı: Manş Denizi'ni geçen ilk otizmli birey olmak istiyor

İzmir'de yaşayan otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca (22), geçen yıl kötü hava koşulları nedeni ile yarım kalan İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi geçişini bu yıl tamamlamak için 9 Haziran’da yola çıkarak İngiltere'nin Dover şehrine ulaştı. Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk otizmli yüzücü olmayı hedefleyen Tunca, bu gece tekne kaptanın da hava şartlarını uygun bulması üzerine saat 02.24'te kulaç atmaya başladı. Yaklaşık 36 kilometre boyunca kulaç atacak olan Tunca’nın yüzdüğü suyun ısısı ise 14 dereceyi gösterdiği öğrenildi.

Tuna Tunca 36 kilometre kulaç atacak.

İLK DENEMESİ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE İPTAL OLMUŞTU



Tuna Tunca ilk denmesinde, 15 Eylül 2024'te İngiltere'nin Dover Boğazı'ndan yüzmeye başlamıştı. 8 saat boyunca kesintisiz yüzen Tunca, hava koşullarının kötüye gitmesi nedeniyle ve yola çıktıkları tekne kaptanının da kararıyla yüzmeyi sonlandırdı. Pes etmeyen ve bu yıl yeniden Manş Denizi'ni geçmek için hazırlıklarını tamamlayan Tunca, Fransa kıyılarına yüzerek ulaşmayı hedefliyor.



3.5 YAŞINDA BAŞLADI



Otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, 3,5 yaşındayken havuza kolluksuz atlaması ve suyu çok sevmesi üzerine annesi Anne Gülnur Tunca desteği ile yüzme eğitimleri aldı. Eğitimlerin ardından 11 yaşında antrenör Mert Onaran ile çalışmaya başlayan Tunca, çeşitli yarışlarında dereceler aldı. Tunca, 23 Haziran 2024'te antrenörü Mert Onaran ile İtalya'nın Capri Adası'ndan Napoli kentine kadar olan 36 kilometrelik mesafeyi yüzerek geçti. Daha önce İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçen Tunca, Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye yüzerek açık su geçişi yapan ilk otizmli birey oldu.