Tuncay Duran ve Alp Horoz, Yunanistan'da şampiyon

Tuncay-Alp çifti, Yunanistan’ın Girit Adası’ndaki Kandiye kentinde düzenlenen, toplam 15 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde, Güney Afrikalı Caripi ve Alman Hartenstein'ın karşısına çıktı.



Milli tenisçiler, sert zeminde oynanan karşılaşmayı 6-1 ve 6-3'lük setlerle kazanarak beraber 2'nci çiftler şampiyonluğunu elde etti.