Tur geldi, kasa doldu: Fenerbahçe'ye dev gelir
Hollanda'nın Feyenoord ekibini 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükselen Fenerbahçe kasasını da doldurdu.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Hollanda'nın Feyenoord ekibini 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.
Fenerbahçe, bu turla birlikte önemli bir para ödülünü kasasına koydu.
KASAYA 4.3 MİLYON EURO
Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselerek 4.3 milyon euro kazandı.
Fenerbahçe, play-off'ta Benfica'yı elemesi durumunda ise lig aşamasına katılım ücreti olarak 19 milyon euroya yakın bir para ödülü daha alacak.
İLK MAÇ KADIKÖY'DE
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü Benfica'yı konuk edecek.
Müsabakanın rövanşı ise 27 Ağustos Çarşamba günü Lizbon'da oynanacak.
Eşleşmeyi geçen takım, adını Devler Ligi'nde lig etabına yazdıracak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Benfica
- Futbol