Tur geldi, kasa doldu: Fenerbahçe'ye dev gelir

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Hollanda'nın Feyenoord ekibini 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.



Fenerbahçe, bu turla birlikte önemli bir para ödülünü kasasına koydu.

KASAYA 4.3 MİLYON EURO



Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselerek 4.3 milyon euro kazandı.



Fenerbahçe, play-off'ta Benfica'yı elemesi durumunda ise lig aşamasına katılım ücreti olarak 19 milyon euroya yakın bir para ödülü daha alacak.

