NTV.COM.TR

Tur geldi, kasa doldu: Fenerbahçe'ye dev gelir

Hollanda'nın Feyenoord ekibini 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükselen Fenerbahçe kasasını da doldurdu.

Tur geldi, kasa doldu: Fenerbahçe'ye dev gelir

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Hollanda'nın Feyenoord ekibini 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

Fenerbahçe, bu turla birlikte önemli bir para ödülünü kasasına koydu.

KASAYA 4.3 MİLYON EURO

Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselerek 4.3 milyon euro kazandı.

Fenerbahçe, play-off'ta 'yı elemesi durumunda ise lig aşamasına katılım ücreti olarak 19 milyon euroya yakın bir para ödülü daha alacak.

Tur geldi, kasa doldu: Fenerbahçe'ye dev gelir - 1

İLK MAÇ KADIKÖY'DE

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü 'yı konuk edecek.

Müsabakanın rövanşı ise 27 Ağustos Çarşamba günü Lizbon'da oynanacak.

Eşleşmeyi geçen takım, adını Devler Ligi'nde lig etabına yazdıracak.

Fenerbahçe, tur için sahada

Fenerbahçe, tur için sahada

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...