Türk yüzücüden 9 saatlik rekor

18 yaşındaki açık deniz yüzücüsü Eda Savcıgil, İtalya'daki Capri adasından başlayarak, Napoli'ye kadar 28 kilometreyi 9 saatte yüzdü.

Denizdeki zorlu koşullara rağmen Maratona del Golfo Capri-Napoli’de birinci olan Savcıgil, aynı zamanda Capri-Napoli parkurunu tamamlayan ilk Türk sporcu oldu.

Bu parkuru tamamlayan en genç sporcu olmasının yanı sıra kadın ve erkek tüm sporcular arasında parkur rekorunu da kıran genç yüzücü, "00.12 kadın erkek klasmanında birinci oldum ve aynı zamanda bu parkuru yüzen ilk Türk sporcuyum. Çok mutluyum. Parkur keyifli değildi çok zordu dalga ve akıntı vardı. Ama başardım çünkü teknemde antrenörüm bana çok destek verdi." diye konuştu.

Kendisi de dünyanın en zorlu parkurlarından olan ve yedi açık su kanalı etabından oluşan maraton Oceans 7'ı (okyanus yedilisi) geçerek tarihe adını yazdırmış bir sporcu olan antrenör Bengisu Avcı ise "Koşullar gerçekten çok zordu. Dalgada mücadele ettik. Geçen seneye göre oldukça zordu. Hatta birçok sporcu yarıda bıraktı." diye konuştu.

Eda Savcıgil'in sıradaki hedefi ise antrenörünün tamamladığı okyanus yedilisini birinci tamamlamak.