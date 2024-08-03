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Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası İstanbul'da yapılacak

Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası, 14-18 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.

Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası İstanbul'da yapılacak

Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası'nın takvimi belli oldu.

Türkiye Muaythai Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) tarafından desteklenen organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan, İran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bosna Hersek katılacak.

Açılış töreni 15 Ağustos'ta düzenlenecek şampiyona 18 Ağustos'ta final müsabakaları ve madalya töreniyle sona erecek.

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