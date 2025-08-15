Türk futbol tarihine geçen transfer açıklandı: Romulo, imzayı attı!

Göztepe formasıyla hem 1. Lig hem de Süper Lig'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Romulo, beklenen imzayı sonunda attı. 5 YILLIK SÖZLEŞME, 40 NUMARALI FORMA



Brezilyalı santrfor, Almanya Bundesliga ekibi Leipzig ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Leipzig'den yapılan açıklamada 23 yaşındaki futbolcu ile 2030 yazına kadar kontrat imzalandığı belirtildi. Golcü oyuncunun forma numarasının ise 40 olacağı aktarıldı.

GÖZTEPE'NİN VEDASI Göztepe, transferin açıklanmasının ardından Romulo için bir veda mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında şu ifadeler yer aldı:



"Teşekkürler Romulo Cardoso. Geldiğin ilk günden bu yana sahada terinle, tribünde taraftarın yüreğiyle bir oldun. Attığın goller, gösterdiğin mücadele ve en önemlisi Göztepe formasına duyduğun sadakat için minnettarız. Her veda zordur ama iz bırakanlar asla unutulmaz. Bu büyük ailenin bir parçası olarak hep hatırlanacaksın. Yolun açık olsun, Romulo!"

BONSERVİSİ Öte yandan Romulo'nun Leipzig'e 20 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında transfer olduğu öğrenildi. Başarılı futbolcu, Göztepe formasıyla çıktığı 46 maçta 22 gole imza attı. HEM KULÜP HEM DE TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ



Yıldız futbolcu, bu imzayla birlikte hem Göztepe'nin en pahalı satışı olarak hem de Türkiye'den Avrupa'ya giden en pahalı 3. isim olarak tarihe geçti.



Türkiye'den daha önce Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu geçen yıl Brighton'a, Galatasaraylı Sacha Boey ise Bayern Münih'e 30 milyon euro bonservisle transfer olarak ilk 2 sırada yer almışlardı.