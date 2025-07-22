"Türk futbolu altyapıya dönmeli, her sezon 15 transfer yapılamaz"

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig' yükselen Gençlerbirliği'nde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Başkent ekibinin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu hem transfer sürecini hem de hedeflerini NTV'ye anlattı.

Eroğlu, kırmızı-siyahlı ekibin Süper Lig'de kalıcı olmayı hedeflediğini vurguladı. Devam eden transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Eroğlu, özellikle hücum hattına takviye yapmaları gerektiğini belirtti.

Süper Lig’in açılış haftasında oynanacak Samsunspor-Gençlerbirliği maçı ise deneyimli teknik adam için ayrı bir anlam ifade ediyor.



2022-2023 sezonunda Samsunspor’u çalıştıran Eroğlu, Karadeniz temsilcisini şampiyon yaparak uzun bir aranın ardından Süper Lig’e taşımıştı.



Eroğlu, ''Samsunspor'la başlayacağız. Orada güzel anılarımız var. O zaman da söylemiştim, Samsunspor'un yeri Süper Lig... Türk futbolunun Samsun'a ihtiyacı var demiştim." ifadelerini kullandı.

"HER SEZON 15 TRANSFER YAPILAMAZ"



Teknik direktörlük kariyeri boyunca birçok genç oyuncuyu Türk futboluna kazandıran Eroğlu, ülke futbolunun yeniden öz kaynak sistemine yönelmesi gerektiğini düşünüyor.



Eroğlu, "Türk futbolu akademisinden çıkardığı oyuncuları A takımda oynatmak zorunda... Her sezon 15 transfer yapılamaz." dedi.