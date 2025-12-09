Türk futbolu için kritik gün! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulunacak
09.12.2025 08:11
NTV - Haber Merkezi
Futbolda bahis soruşturması genişleyerek devam ederken aralarında futbolcu Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Metehan Baltacı'nın yanı sıra eski kulüp başkanı Murat Sancak tutuklanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu.
NE OLMUŞTU?
Genişletilen futbolda bahis soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşanmıştı.
Aralarında hakem, yönetici ve futbolcuların da bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı.
Aralarında şüpheliler Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya’nın bulunduğu 29 şüpheli tutuklanmaları istemiyle, 10 şüpheli ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Aralarında hakem Zorbay Küçük'ün de bulunduğu 19 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Tutuklanma talebiyle sevk edilen isimlerden Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Ahmet Okatan'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.
Futbolcu Mert Hakan Yandaş, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmişti.
Tutuklanan isimler:
1-Emrah Çelik
2-Yunus Emre Tekoğul
3-Metehan Baltacı
4-İzzet Furkan Malak
5-Bartu Kaya
6-Murat Sancak
7-Orkun Özdemir
8-Kadir Kaan Yurdakul
9-Faruk Can Genç
10-Alessane Ndao
11-Mert Hakan Yandaş
12-Ersen Dikmen
13-Kerem Yusuf Sirkeci
14-Emircan Çiçek
15-Ahmet Okatan
16-Gürhan Sünmez
17-Mehmet Emin Katipoğlu
18-Volkan Erten
19-Şahin Kaya
20-Ümit Kaya
AHMET ÇAKAR ANJİYO GEÇİRDİ
Gözaltında bulunduğu sırada rahatsızlık geçiren eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Çakar'ın anjiyo olduğu öğrenildi.
Savcılıktan emniyete, Çakar'ın, tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyeye mevcutlu getirilmesi talimatı verildi.
Spor yorumcusu Ahmet Çakar.