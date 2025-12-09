Türk futbolu için kritik gün! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulunacak

Tutuklanan isimler:

1-Emrah Çelik

2-Yunus Emre Tekoğul

3-Metehan Baltacı

4-İzzet Furkan Malak

5-Bartu Kaya

6-Murat Sancak

7-Orkun Özdemir

8-Kadir Kaan Yurdakul

9-Faruk Can Genç

10-Alessane Ndao

11-Mert Hakan Yandaş

12-Ersen Dikmen

13-Kerem Yusuf Sirkeci

14-Emircan Çiçek

15-Ahmet Okatan

16-Gürhan Sünmez

17-Mehmet Emin Katipoğlu

18-Volkan Erten

19-Şahin Kaya

20-Ümit Kaya

AHMET ÇAKAR ANJİYO GEÇİRDİ

Gözaltında bulunduğu sırada rahatsızlık geçiren eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Çakar'ın anjiyo olduğu öğrenildi.

Savcılıktan emniyete, Çakar'ın, tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyeye mevcutlu getirilmesi talimatı verildi.