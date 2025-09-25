Türk futbolunda ağır bilanço: Avrupa'da büyük fiyasko!

Bu sezon Avrupa'da Türkiye'yi üç takım temsil ediyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe'nin ise UEFA Avrupa Ligi macerası pek de iyi başlamadı.



Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk hafta maçında Alman ekibi Frankfurt'a konuk olmuştu. Galatasaray, 1-0 öne geçtiği maçta üst üste yediği gollere engel olamamış ve sahadan 5-1'lik ağır bir yenilgiyle ayrılmıştı.



Devler Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin de sarı-kırmızılılardan pek bir farkı yok...



Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi lig etabının ilk haftasında Dinamo Zagreb deplasmanına çıktı. Fenerbahçe, ilk yarısı 1-1 biten karşılaşmadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılmış ve Avrupa'da sezonu puansız açmıştı.



Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin bu sezon Avrupa kupalarındaki macerasına yaptığı kötü başlangıçş sonrası Türk futbolu için acı bir tablo ortaya çıktı.



Türk takımlarının bu sezon ön elemeler de dahil olmak üzere Avrupa'da oynadığı 20 maçta sadece 6 galibiyeti bulunuyor. Temsilciler, 10 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.



FENERBAHÇE'NİN 1 GALİBİYETİ VAR



Fenerbahçe: 1 Galibiyet, 1 Beraberlik, 3 Mağlubiyet



Bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, ilk maçına Feyenoord karşısında çıktı. Deplasmanda oynanan birinci ayak maçında rakibine 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Kadıköy'deki rövanşta rakibini 5-2 mağlup etmişti.



Daha sonra play-off turunda Benfica ile eşleşen sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanan ilk maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Portekiz'deki rövanşta ise rakibine 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, organizasyona veda etmişti.



UEFA Avrupa Ligi'nde ise sezonu Dinamo Zagreb deplasmanında açan Fenerbahçe, rakibine 3-1 mağlup olmuştu.

Fenerbahçeli futbolcular, Zagreb deplasmanında atılan gol sonrası böyle sevinç yaşamıştı.

BEŞİKTAŞ, AVRUPA'YA VEDA ETTİ



Beşiktaş: 2 Galibiyet, 1 Beraberlik, 3 Mağlubiyet



Avrupa'da sezona UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki Shakhtar maçlarıyla başlayan Beşiktaş, iki müsabakada da rakibine mağlup oldu. Tüpraş Stadyumu'ndaki maçta rakibine 4-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, deplasmandaki karşılaşmada sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.



Yoluna Konferans Ligi'nde devam etmek isteyen Beşiktaş, 3. eleme turunda eşleştiği St. Patrick's'i deplasmanda oynanan ilk maçta 4-1, İstanbul'daki rövanşta ise 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükselmişti.



UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne ile eşleşen siyah-beyazlılar, deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalırken, Tüpraş Stadyumu'ndaki rövanşta 1-0 mağlup oldu ve organizasyona veda etti.

Beşiktaş, Shakhtar maçı öncesi sahaya böyle çıktı.

BAŞAKŞEHİR 3 KEZ KAZANDI AMA YETMEDİ



Başakşehir: 3 Galibiyet, 1 Beraberlik, 2 Mağlubiyet



Bu sezonki Avrupa macerasına UEFA Konferans Ligi 2. eleme turundan başlayan Başakşehir, eşleştiği Cherno More'yi deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 4-0 yenerek adını 3. eleme turuna yazdırdı.



Sonraki turda deplasmanda oynanan ilk maçta Viking'i 3-1 mağlup eden turuncu-lacivertliler, İstanbul'da da rakibiyle 1-1 berabere kalarak play-off turuna yükseldi.



Craiova ile eşleşen Başakşehir, İstanbul'da 2-1, Romanya'da ise 3-1 mağlup olarak turnuvadan elendi.

Başakşehirli futbolcu Selke'nin Viking deplasmanındaki gol sevinci.

SAMSUNSPOR'UN HENÜZ GALİBİYETİ YOK



Samsunspor: 1 Beraberlik, 1 Mağlubiyet



Geçen sezonu 3. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off oynama hakkı kazanan Samsunspor, Panathinaikos ile eşleşmişti.



Turun ilk maçı Yunanistan'da oynandı ve ev sahşibi ekip, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Rövanşta Samsun'da rakibini konuk eden kırmızı-beyazlılar, golsüz eşitlikle maçı tamamladı ve organizasyona veda etti.



UEFA Konferans Ligi lig etabında yoluna devam edecek olan Samsunspor, henüz turnuvada maça çıkmadı.

Samsunsporlu futbolcular, Panathinaikos maçı öncesi hatıra fotoğrafı çektirdi.

GALATASARAY YENİLGİYLE BAŞLADI



Galatasaray: 1 Mağlubiyet



Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde etmişti.



Sarı-kırmızılılar, lig etabının ilk hafta maçında Frankfurt deplasmanına çıktı.



Karşılaşmaya iyi başlayan ve 8. dakikada 1-0 öne geçen Galatasaray, daha sonra üst üste yediği gollere engel olamayarak sahadan 5-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Frankfurt maçında İlkay Gündoğan'a direktif verirken...

SON 10 MAÇTA TEK GALİBİYET DAHİ YOK!



Türk takımları, Avrupa kupalarında oynadığı son 10 maçtan galibiyet çıkaramadı.



Fenerbahçe'nin 3, Beşiktaş, Başakşehir ile Samsunspor ikişer ve Galatasaray çıktığı bir maçta sahadan zaferle ayrılan taraf olamadı.



Son 10 maçtaki sonuçlar şöyle oluştu:



Fenerbahçe 0-0 Benfica

Lausanne 1-1 Beşiktaş

Panathinaikos 2-1 Samsunspor

Başakşehir 1-2 Craiova

Benfica 1-0 Fenerbahçe

Beşiktaş 0-1 Lausanne

Samsunspor 0-0 Panathinaikos

Craiova 3-1 Başakşehir

Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray

Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe