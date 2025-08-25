Türk futbolunda bahis ve şike sevkleri için çarpıcı analiz: "Küme düşürme ve men cezası"

2024'ün nisan ayının sonunda 2. Lig Beyaz Grup'ta Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor karşı karşıya gelmişti. TFF'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan maçta iki takımın da şut çekememesi ve 90 dakikada sadece 2 korner atışının olması dikkat çekmişti.



Ayrıca karşılaşmada Ankaraspor 10 faul, Nazilli Belediyespor ise 5 faul yapmış ve hakem kartına başvurmamıştı. Mücadele sonrası Nazilli Belediyespor, ligde kalmayı garantilemişti.



Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın sevklerini 1 yıl 4 ay sonra açıklamıştı. Ülkea Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya'nın da aralarında bulunduğu 25 futbolcu, 1 teknik sorumlu ve 2 masör "bahis oynanması" nedeniyle PFDK'lık olmuştu.



Spor hukukçusu Anıl Dinçer, TFF'nin açıkladığı PFDK sevkleri sonrası nasıl bir yol izleneceğini ve hem kişi hem de kulüplere gelebilecek cezaları ntv.com.tr'ye değerlendirdi.



İşte Dinçer'in sözleri:



"3 AYDAN 1 YILA KADAR MEN"



"Yaşanan olayın TFF Disiplin Talimatı'nın 56 ve 57. maddelerine göre değerlendirilmesi gerekiyor. Burda bir kulüp başkanı "müsabaka sonucunu etkileme" adı altında, diğer başkan ise "müsabaka sonucunu etkileme" ve "bahis" nedeniyle sevk edilmiş. Bu iki maddenin de varlığı ortaya çıkıyor sevk nedenlerinde. Öncelikle madde 57'nin (bahis) a bendinde futbol müsabakaları ve futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine doğrudan ya da dolaylı olarak şans oyunu oynamaları yasak. Futbolcular, hakemler, başkanlar, yöneticiler, kulüpler ve müsabakalarla ilgili kişilerin bahis oynamaları yasak. Yasak olmasına rağmen oynayan kişiler için yaptırım 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezasıdır."