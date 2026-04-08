Türk futbolunda Mircea Lucescu için saygı duruşu

08.04.2026 12:39

Anadolu Ajansı
İHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden Mircea Lucescu için saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

TFF, hayatını kaybeden Rumen Teknik Direktör Mircea Lucescu anısına 8-13 Nisan tarihleri arasında profesyonel liglerde oynanacak maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

 

Federasyonun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türk ve dünya futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımız ile Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu'nun vefatı nedeniyle 8-13 Nisan tarihleri arasında oynanacak tüm Profesyonel Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir" denildi.

