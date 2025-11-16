Türk futbolunun ardından NBA'de de bahis soruşturması derinleşiyor: "LeBron James'in bilgileri çalındı" iddiası ve telefon kayıtları talebi

NBA'de oynayan eski basketbolcu ve LeBron James'in eski şut antrenörü olan Damon Jones aleyhine yürütülen soruşturmada Wachtell müfettişlerinin, Lakers'ta görev yapan en az 10 çalışanın cep telefonu ve telefon kayıtları da dahil olmak üzere belgeler talep etmesinin beklendiği kaydedildi.

Lakers'ın yardımcı antrenörü Mike Mancias ve yönetici Randy Mims'in iş birliği yaptığı ve cep telefonlarını gönüllü olarak müfettişlere teslim ettikleri belirtildi. İki ismin, Damon Jones ile olan bağlantısının incelenmesinin beklendiği aktarıldı.

“SAKATLIK BİLGİLERİNİ SATTI”

Mancias ve Mims için herhangi bir suçlama bulunmazken Damon Jones, Lakers'ın iki oyuncusu hakkında özel sakatlık bilgilerini kumar ve bahis oynayanlara sattığı iddiasıyla suçlanarak geçtiğimiz ay tutuklandı. Jones, Brooklyn federal mahkemesindeki duruşmada suçsuz olduğunu söyledi.