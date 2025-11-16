Türk futbolunun ardından NBA'de de bahis soruşturması derinleşiyor: "LeBron James'in bilgileri çalındı" iddiası ve telefon kayıtları talebi
16.11.2025 11:52
NTV - Haber Merkezi
Türk futbolunun ardından Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) de bahis soruşturması devam ediyor.
Türk futbolunda binlerce kişiyi kapsayan bahis soruşturmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde de NBA için geçen ay açılan soruşturma devam ediyor.
The Athletic'in haberine göre ABD meclisi ve senatosunun denetimindeKİ NBA, Adalet Bakanlığı tarafından geçen ay açılan davaya dayalı yeni bilgilere erişmek istiyor.
SUÇLAMALAR CİDDİYE ALINDI
Miami Heat'in oyun kurucusu Terry Rozier ve Portland Trail Blazers'ın koçu Chauncey Billups'ın suçlanarak tutuklanmasının ardından NBA yetkilileri, Temsilciler Meclisi ve Senato komitesine lig yönetiminin suçlamaları ciddiye aldığını bildirdi.
TELEFONLARA ERİŞİM İZNİ
Hukuk firması Wachtell, Lipton, Rosen&Katz aracılığı sonucu takımlarla iletişime geçti ve cep telefonlarına erişim izni istedi.
NBA'de bahis soruşturması geçen ay açılmış ve birçok ismin adı pek çok iddiaya karışmıştı.
NBA'de oynayan eski basketbolcu ve LeBron James'in eski şut antrenörü olan Damon Jones aleyhine yürütülen soruşturmada Wachtell müfettişlerinin, Lakers'ta görev yapan en az 10 çalışanın cep telefonu ve telefon kayıtları da dahil olmak üzere belgeler talep etmesinin beklendiği kaydedildi.
Lakers'ın yardımcı antrenörü Mike Mancias ve yönetici Randy Mims'in iş birliği yaptığı ve cep telefonlarını gönüllü olarak müfettişlere teslim ettikleri belirtildi. İki ismin, Damon Jones ile olan bağlantısının incelenmesinin beklendiği aktarıldı.
“SAKATLIK BİLGİLERİNİ SATTI”
Mancias ve Mims için herhangi bir suçlama bulunmazken Damon Jones, Lakers'ın iki oyuncusu hakkında özel sakatlık bilgilerini kumar ve bahis oynayanlara sattığı iddiasıyla suçlanarak geçtiğimiz ay tutuklandı. Jones, Brooklyn federal mahkemesindeki duruşmada suçsuz olduğunu söyledi.
Soruşturmadaki suçlamalarda adı geçen Damon Jones.
KOD ADI: OYUNCU 3
Terry Rozier ve Chauncey Billups'ın davasının perşembe günü federal mahkemede görüleceği bildirilirken, dikkat çeken bir ayrıntıya daha yer verildi.
Hükümetin Damon Jones'u yasa dışı bahis şemasındaki yeri nedeniyle suçladığı ve en az iki kez Lakers'ın iki oyuncusunun sakatlık bilgilerini bahisçilere sattığını öne sürdü.
İddianamede yer alan bilgilere göre Jones, önemli bir NBA oyuncusunun takım arkadaşı ya da koçu konumunda ve bu ismi "Oyuncu 3" olarak adlandırdı. Jones'un hem oyuncuyu hem de takımla olan ilişkisini kullanarak bilgi sahibi olduğu ve bu bilgileri sattığı yazıldı.
Damon Jones.
“OYUNCU 3” LEBRON JAMES Mİ?
Savcılara göre Damon Jones, 9 Şubat 2023 sabahı "Oyuncu 3"ün o gece Lakers'ın Bucks ile oynayacağı maçta forma giyemeyeceği bilgisine ulaştı ve bir suç ortağına "Oyuncu 3'ün oynamayacağına" dair yüklü bir bahis oynaması gerektiğini söyledi. "Oyuncu 3" Lakers'ın sakatlık listesinde yer almıyordu ancak maçta forma giymedi. O maçta oynamayan ismin LeBron James olduğu ortaya çıktı.
NBA, bu iddiaların ışığında bahis soruşturması da göz önüne alındığında oyuncuların sakatlık durumlarını bildirme konusunda takım kurallarında önemli değişiklikler yapmaya hazırlandığını iletti.
LeBron James, Lakers'ın Timberwolves ile oynadığı maçta forma giymedi ve müsabakayı salonda takip etti.