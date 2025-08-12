Türk futbolunun "dört büyüğünün" zarar tablosu ortaya çıktı: Milyarlarca lira!

Türk futbolunun lokomotifleri olarak gösterilen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 2024-25 sezonunda 9 milyar 930 milyon lira zarara uğradı.



Kulüp şirketlerince Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen finansal durum ve bağımsız denetçi raporlarından derlenen bilgilere göre dört kulüp de (şirketler) kazandığından fazla harcadı.



Toplamda 40 milyar 610 milyon liralık gelire ulaşan futbol kulüplerinin gider toplamı ise 50 milyar 540 milyon liraya ulaştı. Böylece dört büyükler sadece geçen sezonu 9 milyar 930 milyon zararla kapattı. Bu zararın dönemsel kur karşılığı ise 224 milyar 300 milyon euro.



TAHSİL EDİLEMEYEN GELİR KALEMİNE YAZILAN FAİZ GİRDİSİ



Dört büyük kulüp; Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, Fenerbahçe Futbol AŞ, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ adıyla borsada işlem görüyor.



Bu şirketler, kulüplerin dernek (yeni kanunla spor kulübü hüviyetini aldı) ve/veya diğer şirketleriyle (GS Store, Fenerium, Kartal Yuvası, TS Club, FB TV, GS TV vs) bağlantılı konumda (grup) bulunuyor. Söz konusu dernek ve şirketler, finansal tablolarda "ilişkili taraf" şeklinde yer alıyor.



Kamuya açık söz konusu şirketler, sürekli bu ilişkili taraflardan alacaklı pozisyonunda yer alıyor ve bu alacaklara faiz de işletiliyor.



Örneğin A kulübünün borsada işlem gören X şirketi, ekonomik raporlarını sunarken ilişkili taraflardan ticari olmayan Y meblağında alacağının bulunduğunu ve bu alacağa karşılık Z tutarında faiz işletildiğini belirtiyor ve bu faiz şirketin gelir hanesine yazılıyor.



Şirketlerin mali tablolarını inceleyen bağımsız denetçiler ise hazırladıkları raporlarda uzun yıllardır durumu açık ve sarih şekilde şöyle açıklıyor:



"Grubun, ilişkili taraflardan Y tutarında ticari olmayan alacağı olup söz konusu alacağın belirli bir vadesi bulunmamaktadır. Grup, söz konusu alacak için Z tutarında faiz geliri kaydetmiştir ancak söz konusu alacaklara ilişkin herhangi bir tahsilat gerçekleştirilememiştir. Vade ve şekildeki belirsizlikler sebebiyle anılan alacakların tahsilatına dair kanaat oluşturulamamıştır."



Diğer bir deyişle, şirketlerin gelir hanelerine yazdığı "ilişkili taraflardan faiz girdisi"nin tahsilatı yok ve bunun gerçekleşmesine dair olumlu kanaat de yok.



EN FAZLA ZARAR GALATASARAY'DA



Denetçilerin raporları uyarınca gelir kalemine yazılan faizler devre dışı bırakıldığında Galatasaray, 3 milyar 3 milyon lirayla (74,4 milyon euro) en fazla zarar eden kulüp konumunda.



Sarı-kırmızılıları 2 milyar 720 milyon lira (61 milyon 500 bin euro) zararla Beşiktaş takip ediyor.



Fenerbahçe'nin 2 milyar 360 milyon lira (53 milyon 500 bin euro) zararla kapattığı sezonda, Trabzonspor da 1 milyar 550 milyon liralık (34 milyon 900 bin euro) zarara engel olamadı.