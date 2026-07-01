Türk futbolunun fabrikası, 103 yıllık çınar ligden çekildi

Üç yıl önce küme düşen Altınordu son dönemde maddi sıkıntılar yaşıyor.



Altınordu, 2. Lig 'e katılmama kararı aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada maddi imkansızlıklara vurgu yapılarak “Yatırımcı aradık, maalesef bulamadık.” ifadelerine yer verildi.



2012-2013'te TFF 3. Lig'de, bir sezon sonra da TFF 2. Lig'de şampiyonluğa ulaşan Altınordu, 2014-2015'ten bu yana mücadele ettiği 1. Lig'den 2. Lig'e 2023 yılında düşmüştü.

TÜRK FUTBOLUNA KAZANDIRDIKLARI İSİMLER

Altınordu, ligdeki istikrarlı sonuçlarının yanında Türk futboluna birçok ismi kazandırdı.



Türk ve Avrupa futboluna Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Burak İnce, Ravil Tagir, Barış Alıcı, Berke Özer, Kerim Alıcı, Erce Kardeşler ve Enis Destan gibi yetenekleri kazandıran Altınordu'nun birçok futbolcusu milli takımların alt kategorilerinde mücadele ediyor.



ALTINORDU'DAN YAPILAN AÇIKLAMA