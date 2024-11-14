Türk futbolunun namağlup takımları: Galatasaray ve altı kulübün bileği bükülmedi!

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 19 ekipten sadece Galatasaray, mağlubiyet üzüntüsü yaşamadı.



Lider Galatasaray, oynadığı 11 maçın 10'unu kazanırken 1 karşılaşma sonunda sahadan beraberlikle ayrıldı.



Sarı-kırmızılı ekip, sadece Kasımpaşa'ya puan kaybetti. Ligin 7. haftasında 3-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, rakibiyle 3-3 berabere kaldı.



Süper Lig'de 2. sıradaki Fenerbahçe, sezonda tek yenilgisini Galatasaray'dan aldı.



Beşiktaş ve ikas Eyüpspor ise 2 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



1. LİG'DE YENİLGİSİZ KALMADI



Trendyol 1. Lig'de yer alan 20 takımın hepsi 12 haftalık bölümde mağlubiyet üzüntüsü yaşadı.



Ligde 25 puanla lider Kocaelispor, 3 maç kaybederken 1 puan gerisindeki Teksüt Bandırmaspor, 2 karşılaşmayı kaybetti.



Son sıradaki Yeni Malatyaspor ise sezonda puanla tanışmadı.



2. LİG'İN NAMAĞLUPLARI



Nesine 2. Lig'de 18'er takımın yer aldığı "Beyaz" ve "Kırmızı" gruplarda 2 takım, yoluna yenilgisiz devam ediyor.



Beyaz Grup'ta 2. sıradaki Sarıyer, 7 galibiyet ve 4 beraberlik, Kırmızı Grup'ta 3. sıradaki Serik Belediyespor, 8 galibiyet ve 3 beraberlikle 11 haftada taraftarlarına mağlubiyet üzüntüsü yaşatmadı.



3. LİG'DE BURSA'DAN 2 EKİP MAÇ KAYBETMEDİ



Nesine 3. Lig'in 4 grubunda mücadele eden 64 takımdan 3'ünün geride kalan 10 haftada bileği bükülmedi.



Liglerdeki yenilgisiz 3 takımdan 2'si Bursa'yı temsil eden ekipler oldu.



Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış Bursaspor, 1. Grup'ta 8 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda topladığı 26 puanla zirvede yer alıyor.



2. Grup'ta yenilgisiz takım bulunmazken 3. Grup'ta 4. sıradaki Aliağa Futbol ile 4. Grup'ta 5. sırada yer alan Bursa Nilüfer Futbol, yoluna yenilgisiz devam ediyor.



KADINLARDA FENERBAHÇE 8'DE 8 YAPTI



Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 8'de 8 yapan Fenerbahçe Petrol Ofisi, puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.



Sarı-lacivertliler, en yakın rakibi ABB Fomget'in 5 puan önünde zirvede yer alıyor.



Ligde ABB Fomget ve ALG Spor ise şu ana kadar 1 mağlubiyet aldı.