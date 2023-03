Türk futbolu Omuz Omuza: Depremzedeler için yardım gecesi

"KAMPANYA 6 AY DAHA SÜRECEK"



Bugün profesyonel ve amatör tüm kulüplerle el ele, ekran karşısında omuz omuza olduklarını dile getiren Büyükekşi, "Hepimiz bir ağacın farklı dallarıyız. Kökümüz, suyumuz bir. Bugünkü samimiyetimiz, dayanışmamız ve tüm düşüncelerimiz, dilerim depremle sınırlı kalmaz. Bu yıllar boyunca davam eder. Biz bunu Trabzonspor-Basel maçıyla başlattık. Arkasından Fenerbahçe'nin stadında, arkasından Beşiktaş'ın stadında bütün renkler, başkanlarımız bir araya gelerek, omuz omuza kampanya için destek verdik." ifadelerini kullandı.



Mehmet Büyükekşi, bir gecelik iş için bir araya gelmediklerini özellikle vurgulayarak devam ettiği konuşmasında, "Bugün bu kampanyanın başlangıcı, kampanya en az 6 ay daha devam edecek. Kampanyaya destek için birtakım özel maçlar yapacağız. Biliyorsunuz 10 Haziran'da İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali yapılacak. O zamana kadar birçok farklı organizasyon da yaparak kampanyaya yeni gelirler için çabalarımız devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.



"BİRLİK VE BERABERLİKLE HER TÜRLÜ GÜÇLÜĞÜ YENECEĞİZ"



Bu kampanyada çok güzel ve özel duyguları bir arada yaşadıklarını aktaran Büyükekşi, depremden sonra yaşanan güzel dayanışma örneklerinden bahsederek, depremzedelerin hisleriyle hareket etmeleri ve yardımları bu duygularıyla yapmaları gerektiğini söyledi.



Türk milletinin her zaman her büyük problemde bir araya geldiğini ve bu kampanyaya destek veren tüm paydaşlara teşekkür ettiğini belirten Büyükekşi, kampanyaya özellikle tüm kulüp yöneticilerini, oyuncuları, taraftarları davet etti.



Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'ndan "Türk milletinin birlik ve beraberliğini" vurgulayan bir bölümü okuyan Büyükekşi, sözlerini, "Bizler, her zaman bu bilinci koruyarak, büyük Atatürk'ün dediği gibi birlik ve beraberlikle her türlü güçlüğü yenecek karakterdeyiz ve bunu her zaman sergileriz." diyerek noktaladı.



VOLKAN DEMİREL VE GÖKHAN ZAN KONUŞTU



Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Türk bayrağı altındaki herkesin yardım kampanyalarına destek vermesini rica ederek, "Hatay'da bulunduğum sürede 100 kişi tanıdıysam, neredeyse yarısını kaybettim. Kalanlar da geleceğini kaybetti. Keşke elimizden daha fazla şey gelebilseydi. Bu saatten sonra söz bir tarafa, yapılacaklar bir tarafa. Futbolun paydaşları burada, yapmamız gereken belli. Ne yazık ki şu anda oradaki sorunlar devam ediyor. Ben yaşadığımı bilirim, bunu bilerek herkesin elini vicdanına koyarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.



Antrenör Gökhan Zan ise 100 yılın felaketini yaşadıklarını ve artık geleceğe bakmak gerektiğini belirterek, şunları aktardı:



"100 yılın felaketini yaşadık. 1,5 dakika içinde vedalaşamıyorsunuz. Aileniz, dostlarınız, komşularınız, akrabalarınız, şehriniz, anılarınız, tarihiniz ve ruhunuz yok oluyor. Bizim bunları tekrar inşa etmemiz lazım. Yeni nesillere yeni bir Antakya oluşturmamız gerekiyor. Hatay sadece Atatürk'ün değil, hepimizin şahsi meselesidir. Hatay daha önce de deprem yaşadı ve her zaman ayağa kalkarak önüne baktı. Bundan sonra yapılacak yardımların sürdürülebilir olması gerektiğini düşünüyorum. Türk milletine bu birlik ve beraberlik için teşekkür ediyorum. Bize insanlığın ölmediğini gösterdiler. Tüm yardımseverlere teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Birlikte güçlüyüz, bu yardımlarla daha da güçlü olacağız."

MBAPPE'DEN DESTEK



Kampanya için programa bağlanan Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe de şunları kaydetti:



"Çok büyük bir trajedi yaşandı. Nelerin yaşandığını tahmin etmekte bile zorlanıyorum. Futbol camiası bir araya gelerek Türkiye'ye destek verecektir. Ben de bunun bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Çocukların hayalleri benim için çok önemli. İmkanlarımı onlara yardımcı olmak için kullanacağım. Türkiye için her şey çok daha iyi olacak."



Fransız futbolcu ayrıca, sosyal medya hesabından Türk bayrağının da bulunduğu bir paylaşım yaptı.