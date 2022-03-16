Türk iş insanında Chelsea açıklaması: Teklif için Abramoviç'in onayını bekliyoruz (Muhsin Bayrak kimdir?)

Son dakika haberi! Rus milyarder Roman Abramovich, sahibi olduğu İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea'yi 27 Şubat'ta satışa çıkarmasının ardından kulüp yetkilileri ile temasa geçen Bitlisli iş insanı Muhsin Bayrak, Reuters'a açıklamalarda bulundu.

AB Grup Holding'in başındaki Türk iş insanı Muhsin Bayrak, Chelsea futbol kulübünün alımı öncesinde Abramoviç'in onayını bekleyeceklerini söyledi. Muhsin Bayrak İngiltere'nin Chelsea kulübüne son gün olan Cuma'ya kadar teklif vermeye hazırlandıklarını söyledi.

AB Grup Holding Başkanı Muhsin Bayrak, Chelsea'nin satışı için teklif vermeye hazırlandığını açıkladı.

MUHSİN BAYRAK KİMDİR?



Aslen Bitlisli olan Muhsin Bayrak, Türkiye sanayisinin önde gelen iş insanlarından birisi olarak tanınıyor. 1990'lı yıllarda ailesiyle birlikte İstanbul'a göç eden Muhsin Bayrak, eğitimini burada tamamladı. İnşaat mühendisliği bölümünden mezun olan Muhsin Bayrak, 1999 yılında AB Grup Holding şirketini kurdu.



Yunanistan'da elektrik santrali bulunan ve Atina Marinası'nı da inşaa eden Muhsin Bayrak, yurt dışı ve yurt içinde önemli projelere imza attı.