Türk kadını rekor kırdı, neredeyse 14 saat yüzdü

Bodrumlu milli sporcu Aysu Türkoğlu, dünyanın en prestijli açık su yüzme serisi Ocean's Seven'ın altıncı ayağı olan Tsugaru Kanalı'nı başarıyla geçerek tarihi bir başarıya imza attı.

Yaklaşık 13 saat 50 dakika boyunca akıntı ve dalgalarla mücadele eden 25 yaşındaki ultramaraton yüzücüsü, 45 kilometrelik zorlu parkuru tamamladığı an ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı.

Dünyanın en zorlu yedi açık deniz geçişinden biri kabul edilen bu kanalı daha önce aşmayı başaran ilk Türk sporcu Bengisu Avcı olmuştu.

Aysu Türkoğlu ise bu performansı sayesinde Tsugaru Kanalı'nı geçen ikinci Türk ve dünya genelinde bunu başaran en genç Türk yüzücü unvanını alarak adını bir kez daha spor tarihine altın harflerle yazdırdı.

Japonya'nın Honshu ve Hokkaido adalarını birbirinden ayıran Tsugaru Kanalı, çok kuvvetli akıntıları, değişken hava koşulları ve deniz canlıları nedeniyle dünyanın en zorlu açık su yüzme rotaları arasında gösteriliyor.

Bölgedeki güçlü akıntı sistemi ve gece saatlerinde suda yüzmenin oluşturduğu yüksek risk nedeniyle yüzücülere geçiş için yalnızca gün doğumundan gün batımına kadar süre tanınıyor. Bu nedenle başarılı bir geçiş yalnızca fiziksel dayanıklılığa değil, doğru zamanlama, hava penceresi ve akıntının doğru okunmasına da bağlı olarak görülüyor.