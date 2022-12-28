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Türk milli takımından ayrılan Giovanni Guidetti Sırbistan Kadın Voleybol Takımı'nda

A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan ayrılan Giovanni Guidetti, Sırbistan Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü oldu.

Türk milli takımından ayrılan Giovanni Guidetti Sırbistan Kadın Voleybol Takımı'nda

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Giovanni Guidetti'den VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'yla yeni imza

Giovanni Guidetti'den VakıfBank Kadın Takımı'yla yeni imza

Sırbistan Kadın Voleybol Takımı başantrenörlüğüne, uzun yıllar çalıştırdığı ay-yıldızlı takımdan ayrılan İtalyan Giovanni Guidetti getirildi.

Sırbistan Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, Guidetti'nin, 2024 yılının sonuna kadar milli takımın başında yer alacağı bildirildi.

2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda kupaya uzanan Sırbistan'ın eski İtalyan çalıştırıcısı Daniele Santarelli ise A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü olmuştu.

Kulüp kariyerinde VakıfBank'ı çalıştırmaya devam edecek Guidetti, 2017'de göreve geldiği A Milli Kadın Voleybol Takımı ile 2018 FIVB Milletler Ligi ile 2019 Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik yaşamıştı.

Türk milli takımından ayrılan Giovanni Guidetti Sırbistan Kadın Voleybol Takımı'nda - 1

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