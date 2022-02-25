Türk okçuluğu Avrupa Şampiyonası'nda da yüzleri güldürdü

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Mete Gazoz, Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin ile birlikte Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'nu makamında ziyaret ederken, burada açıklamalarda bulundu.



Avrupa Şampiyonası'nın milli sporcular adına güzel geçtiğini belirten Mete Gazoz, "Takım olarak elimizden gelen bütün mücadeleyi ortaya koyduk ve güzel sonuçlar aldık. Sezonun büyük turnuvalarından bir tanesiydi ve çok başarılı geçti. İnşallah bu performansın üzerine koyarak devam edeceğiz" diye konuştu.

2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan döndükten sonra Avrupa Şampiyonası için çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini aktaran Mete Gazoz, "Şimdi de aynı şekilde Antalya'daki uluslararası turnuva için hazırlıklarımız devam edecek" şeklinde konuştu.

Sezonun ilk açık hava turnuvası olacağını vurgulayan Gazoz, "Antalya'da alacağımız sonuçlar sezonun diğer turnuvalarını da etkileyecek" ifadelerini kullandı.



Üzerinde olimpiyat halkaları bulunan yüzüğüyle ilgili soruyu Mete Gazoz, "Bu sembolü sevdiğim için kendim yaptırdım. Başka hiçbir anlamı yok. Yüzük gümüş, halkalar da altın" şeklide yanıtladı.

ERGİN: DÜNYA KUPASI'NIN İLK AYAĞI ANTALYA'DA OLACAK

Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, 2020 Tokyo Olimpiyatları sonrası yeni yılın ilk önemli organizasyonu olan Avrupa Şampiyonası'nı başarıyla tamamladıklarını dile getirdi.



Olimpiyatlar sonrası çalışmalarına genç bir ekiple başladıklarını aktaran Ergin, "Türk okçuluğunun geleceğine katkı sağlamak üzere yeni gençlerle başlamıştık. Bu gençlerle birlikte katıldığımız ilk uluslararası yarışma bizim için önemliydi. Hem takım olarak 5 madalya hem bireyselde farklı kategorilerde 5 madalya kazandık" açıklamasını yaptı.



Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olan ve olamayan sporcularla ilgili notlar çıkarıp, çalışılması gereken noktaları belirlediklerini vurgulayan Ergin, "Şimdi bu derslerimize çalışıp, açık hava sezonu için takımımızı hazırlamaya devam edeceğiz" dedi.



Nisan ayının okçulukta açık hava sezonunun başlangıcı olacağını aktaran Ergin, "2022 Okçuluk Dünya Kupası'nın ilk ayağı Antalya'da olacak. Tabii ki Dünya Kupası'nın özellikle 50 ülkenin katılımını beklediğimiz Antalya ayağı bizim için olimpiyatlardan sonra katıldığımız en büyük yarışma olacak" şeklinde konuştu.



Ergin, 2024 Paris Olimpiyatları öncesi herkesin Dünya Kupası'nı başlangıç kabul edeceğini belirterek, "Olimpik milli takımımızla Ekim ayından itibaren hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



Avrupa Şampiyonası'nda klasik büyük erkeklerde hedeflerine ulaşamadıklarını da vurgulayan Ergin, şunları söyledi:



"Buradaki 3 sporcumuz da olimpik havuzun içinde yer alan, nisan ayında performanslarının yükselmesini beklediğimiz ve şu anda diğer arkadaşlarına göre çok daha ağır tempoda atışlarını sürdüren arkadaşlarımızdı. Oradaki tek amacımız, Mete Gazoz'un da içinde bulunduğu büyük erkekleri uluslararası bir yarışmadan mahrum bırakmamak, Avrupa Şampiyonası'nda o havayı tekrar solumalarını sağlamak. Bu yüzden oradaki sonuçları bir başarısızlık olarak görmüyoruz. Mete Gazoz açık hava sezonunda, çok daha hazır bir şekilde, olimpiyat şampiyonluğunun verdiği öz güvenle çalışacak ve yarışacaktır."



TOPALOĞLU: HEDEFİMİZ, GENÇ SPORCULARIMIZI DAHA YUKARI TAŞIMAK

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, 2022 Salon Avrupa Şampiyonası'nı çok ciddi bir başarıyla tamamladıklarını belirterek, "Burada yeni genç sporcularımız kendisini gösterdi. Sonraki hedefimiz, genç sporcularımızı daha yukarılara taşımak" ifadelerini kullandı.



Altyapıdan bir çok sporcunun yetiştiğini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Topaloğlu, "Bu genç sporcuları en iyi şekilde yönlendirerek Türk okçuluğuna yeni isimler kazandıracağız. Performans açısından 10 tane madalya, bir Avrupa Şampiyonası için çok başarılı bir sonuç." şeklinde konuştu.



Topaloğlu, açık hava sezonuna dünya okçuluğuyla beraber Antalya'daki uluslararası yarışmayla başlayacaklarını dile getirerek, "Antalya'da tüm ülkelerle ciddi bir mücadele içinde olacağız. Durumumuzu orada göreceğiz ve çalışmalarımızı da ona göre yönlendireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

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