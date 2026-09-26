Türk satrancının 15 yaşındaki yıldızı: Yağız Kaan Erdoğmuş’a büyük ödül

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre FIDE Excellence Awards'ta satranç dünyasında son iki yılın başarılı sporcu, organizasyon ve projeleri ödüllendirildi.

Yağız Kaan Erdoğmuş, uluslararası alanda sergilediği başarılı performansla ""Yılın Çıkış Yapan Sporcusu" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Türkiye Satranç Federasyonu da milli sporcuyu elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti.

15 yaşında olan Erdoğmuş, son dönemde dünya satrancının üst sıralarına doğru hızlı yükselişini de sürdürüyor. FIDE’nin Eylül 2026 resmi puan listesine 2716 ELO ile giren milli sporcu, Özbekistan'ın Semerkant kentindeki 46. Satranç Olimpiyatı’nda aldığı sonuçlarla yeni puanlar kazandı. Olimpiyattaki son sonuçların ardından canlı klasik satranç puanı 2729,3’e, canlı dünya sıralamasındaki yeri ise 18’inciliğe yükseldi.