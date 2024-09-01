Türk takımların radarındaydı: Al Nassr'dan Alex Telles kararı

Al Nassr'da forma giyen ve Türk takımlarının radarında olduğu belirtilen Alex Telles ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

O Jogo'nun haberine göre, 31 yaşındaki oyuncunun Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrıldığı öne sürüldü.

Telles'in Türkiye'de dahil olmak üzere birçok kulüpten teklif aldığı ancak henüz bir karar vermediği de belirtildi.

Deneyimli sol bek oyuncusunun Porto'ya geri dönme arzusunun olduğu ancak gelen teklifler arasında Portekiz temsilcisinin yer almadığı da kaydedildi.