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Türk takımlarının Avrupa maçları ne zaman?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu ilk ayağı başlıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2023-24 sezonu 3. eleme turu ilk ayağı, iki maçla başlayacak. Turnuvada yer alan Türk takımlarının maçlarının ne zaman ve kimlerle olduğu merak konusu oldu. Peki, Türk takımlarının Avrupa maçları ne zaman?

Türk takımlarının Avrupa maçları ne zaman?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının bu turunda, toplam 32 oynanacak. Temsilcilerimiz; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'da rakipleri ile bir üst tur için mücadele edecek. İşte, Türk takımlarının Avrupa maçları tarihi...

Bugün AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Tel Aviv (İsrail), Gent (Belçika) - Pogon (Polonya) karşılaşmalarının oynanacağı 3. eleme turunun ilk ayağında, Türk takımları sahaya, 10 Ağustos Perşembe günü çıkacak.

İlk maçına deplasmanda çıkacak Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yle TSİ 20.00'de karşılaşacak.

Fenerbahçe, Slovenya'nın Maribor takımını, Yukatel Adana Demirspor ise Hırvatistan temsilcisi Osijek'i saat 21.00'de konuk edecek.

GALATASARAY KAZANDI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

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