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Türk takımlarının Avrupa maçları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maç takvimi

UEFA Avrupa Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36 takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenen turnuvada, Türk takımlarının programı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Türk takımlarının Avrupa maçları ne zaman?

Türk takımlarının Avrupa maçları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maç takvimi

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu haftaki maç programı belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı, 23 Ekim Çarşamba ve 24 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. İşte, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maç takvimi...

AVRUPA LİGİ'NDE TÜRK TAKIMLARININ PROGRAMI

23 Ekim Çarşamba:

17.30 Galatasaray-Eifsborg

24 Ekim Perşembe:

22.00 Fenerbahçe-Manchester United

22.00 Olimpik Lyon-Beşiktaş

3. HAFTA GENEL PROGRAM

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

23 EKİM ÇARŞAMBA

17.30 Galatasaray - Elfsborg

17.30 Braga - Bodo/Glimt

24 EKİM PERŞEMBE

19.45 Roma - Dynamo Kiev

19.45 Eintracht Frankfurt - RFS

19.45 Midtjylland - Union SG

19.45 Ferencvaros - Nice

19.45 Maccabi Tel-Aviv - Real Sociedad

19.45 PAOK - Viktoria Plzen

19.45 Karabağ - Ajax

22.00 Athletic Club - Slavia Prag

22.00 Porto - Hoffenheim

22.00 Twente - Lazio

22.00 Fenerbahçe - Manchester United

22.00 Malmö - Olympiacos

22.00 Lyon - Beşiktaş

22.00 Rangers - FCSB

22.00 Anderlecht - Ludogorets

22.00 Tottenham - AZ Alkmaar

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