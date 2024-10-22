Türk takımlarının Avrupa maçları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maç takvimi

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu haftaki maç programı belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı, 23 Ekim Çarşamba ve 24 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. İşte, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maç takvimi...



AVRUPA LİGİ'NDE TÜRK TAKIMLARININ PROGRAMI



23 Ekim Çarşamba:



17.30 Galatasaray-Eifsborg



24 Ekim Perşembe:



22.00 Fenerbahçe-Manchester United



22.00 Olimpik Lyon-Beşiktaş

3. HAFTA GENEL PROGRAM



UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:



23 EKİM ÇARŞAMBA



17.30 Galatasaray - Elfsborg



17.30 Braga - Bodo/Glimt



24 EKİM PERŞEMBE



19.45 Roma - Dynamo Kiev



19.45 Eintracht Frankfurt - RFS



19.45 Midtjylland - Union SG



19.45 Ferencvaros - Nice



19.45 Maccabi Tel-Aviv - Real Sociedad



19.45 PAOK - Viktoria Plzen



19.45 Karabağ - Ajax



22.00 Athletic Club - Slavia Prag



22.00 Porto - Hoffenheim



22.00 Twente - Lazio



22.00 Fenerbahçe - Manchester United



22.00 Malmö - Olympiacos



22.00 Lyon - Beşiktaş



22.00 Rangers - FCSB



22.00 Anderlecht - Ludogorets



22.00 Tottenham - AZ Alkmaar

