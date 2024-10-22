Türk takımlarının Avrupa maçları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maç takvimi
UEFA Avrupa Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36 takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenen turnuvada, Türk takımlarının programı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Türk takımlarının Avrupa maçları ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu haftaki maç programı belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı, 23 Ekim Çarşamba ve 24 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. İşte, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maç takvimi...
AVRUPA LİGİ'NDE TÜRK TAKIMLARININ PROGRAMI
23 Ekim Çarşamba:
17.30 Galatasaray-Eifsborg
24 Ekim Perşembe:
22.00 Fenerbahçe-Manchester United
22.00 Olimpik Lyon-Beşiktaş
3. HAFTA GENEL PROGRAM
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:
23 EKİM ÇARŞAMBA
17.30 Galatasaray - Elfsborg
17.30 Braga - Bodo/Glimt
24 EKİM PERŞEMBE
19.45 Roma - Dynamo Kiev
19.45 Eintracht Frankfurt - RFS
19.45 Midtjylland - Union SG
19.45 Ferencvaros - Nice
19.45 Maccabi Tel-Aviv - Real Sociedad
19.45 PAOK - Viktoria Plzen
19.45 Karabağ - Ajax
22.00 Athletic Club - Slavia Prag
22.00 Porto - Hoffenheim
22.00 Twente - Lazio
22.00 Fenerbahçe - Manchester United
22.00 Malmö - Olympiacos
22.00 Lyon - Beşiktaş
22.00 Rangers - FCSB
22.00 Anderlecht - Ludogorets
22.00 Tottenham - AZ Alkmaar
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