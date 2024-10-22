Türk takımlarının Avrupa'daki maçlarının hakemleri açıklandı

Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarını hakemler açıklandı.



Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde evinde İngiliz devi Manchester United'ı konuk edeceği maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.



Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa deplasmanında Lyon ile oynayacağı maçta Alman hakem Harm Osmers düdük çalacak.



Başakşehir, Konferans Ligi'nde Celje maçında ise Ukraynalı hakem Oleksii Derevinskyi görev yapacak.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Beşiktaş ve Fenerbahçe 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'da sahaya çıkacak.

Başakşehir ise aynı gün saat 19.45'te mücadele edecek.